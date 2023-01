Csaknem száz idős embertől csalt ki pénzt egy borsodi bűnbanda

Üzletkötőnek adták ki magukat azok a csalók, akik nyílászárók korszerűsítése ürügyén csaknem száz idős embertől csaltak ki pénzt egy Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei bűnbanda tagjaiként.

A bandatagok kifejezetten idős embereket kerestek fel házalásaik során különböző cégek képviseletében: energetikai tanúsítványt ígértek, és voltak, akiknek a nyílászárók cseréjére is ajánlatot tettek, és több mint 12 millió forint kárt okoztak.

Sok esetben megelégedtek a csalók annyi pénzzel felmérési díj gyanánt, amennyit otthon találtak az idős emberek, de előfordult, hogy felajánlották, hogy elviszik őket a bankba vagy a bankautomatához, hogy pénzhez jussanak.

Számlát is adtak a csalók, sőt, még arra is ügyeltek, hogy az általuk használt szerződésben a fogyasztókra vonatkozó lényegi rendelkezések a szinte már olvashatatlan, apró betűs részben szerepeljenek, köztük az, hogy az elvégzett „helyszíni felmérés” önálló szolgáltatásnak minősül, így annak díja felmondás esetén sem jár vissza. Az áldozatokat megtévesztették egy hitelesnek látszó, ám valójában értéktelen energetikai tanúsítvánnyal is.

A rendőrség közlése alapján az MTI azt írta: több bejelentés is érkezett az ország békéltető testületeihez, amelyek az eljárásuk során megállapították, hogy a „felmérés” teljesítésével – amely ráadásul szintén értéktelen volt – a fogyasztókat megfosztották az indoklás nélküli elállás jogától, ezáltal pedig törvénybe ütköző, úgynevezett tilos szerződéseket kötöttek, mivel azok jogszabály megkerülésével jöttek létre.

Megállapították továbbá, hogy a fogyasztók szerződéstől elállása jogszerű volt, a vállalkozásnak a „felmérési díj” gyanánt átvett pénzösszegeket vissza kellett volna térítene.

A cégvezető erről határozatot is kapott, azonban ennek ellenére folytatta tevékenységét más-más gazdasági társaságok neve alatt. A többrendbeli csalás, valamint közokirat-hamisítás elkövetése miatt indított nyomozás után a nyomozók vádemelést javasoltak.

A csalással szerzett összegek jelentős része megtérült, a rendőrség az ügy vizsgálatát befejezte, az iratokat a napokban átadta az ügyészségnek – közölték.