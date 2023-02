Így boldogultak a kormány tagjai 2022-ben a vagyonnyilatkozataik alapján

Valamennyi országgyűlési képviselő, nemzetiségi képviselő és nemzetiségi szószóló eleget tett a január 31-i határidőig a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének – tájékoztatott Hargitai János (KDNP), az Országgyűlés mentelmi bizottságának elnöke. Az országgyűlési képviselők, a nemzetiségi képviselő és a nemzetiségi szószólók saját vagyonnyilatkozata nyilvános, 2023. február 1-től megtekinthető az Országgyűlés honlapján a képviselők, illetve a szószólók neve alatt.

Az európai uniós költségvetési források felhasználásának ellenőrzésével összefüggő egyes, vagyonnyilatkozattal kapcsolatos törvények módosításáról szóló törvény 2022. november 1-jén hatályba lépett rendelkezései, továbbá az Európai Bizottság kérésére egyes törvényeknek a kondicionalitási eljárás eredményes lezárása érdekében szükséges módosításáról szóló törvény 2022. december 15-én hatályba lépett rendelkezései módosították az Országgyűlésről szóló törvény vagyonnyilatkozat-tételre vonatkozó szabályait. Ennek megfelelően az országgyűlési képviselőknek, a nemzetiségi képviselőnek és a nemzetiségi szószólóknak a jövőben ismét kötelező lesz – nemcsak a megbízatás keletkezésekor, hanem – minden évben január 31-ig, valamint a megbízatás megszűnésekor is új típusú és tartalmú vagyonnyilatkozatot tenni. Emellett ismételten csatolni kell a vagyonnyilatkozathoz a közös háztartásban élő házas- vagy élettárs, gyermekek vagyonnyilatkozatát is. Az országgyűlési képviselők, a nemzetiségi képviselő és a nemzetiségi szószólók az új szabályoknak megfelelően első ízben – a 2022. november 1. napján fennálló állapot szerint – 2023. január 31-ig tesznek vagyonnyilatkozatot, amelyhez csatolják a családtag(ok) vagyonnyilatkozatát is.

A jogszabály-módosításnak megfelelően a vonatkozó ágazati törvények szerinti vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségüknek január 31-ig szintén eleget tett az Állami Számvevőszék elnöke, alelnökei, a Gazdasági Versenyhivatal elnöke, elnökhelyettesei és a Versenytanács tagjai, valamint a Költségvetési Tanács elnöke, továbbá a Közbeszerzési Hatóság keretében működő tanács elnöke és tagjai, a legfőbb ügyész és a legfőbb ügyész helyettesei, a Magyar Nemzeti Bank elnöke, alelnökei és a Monetáris Tanács tagjai, valamint a felügyelőbizottság tagjai és a Médiatanács elnöke és tagjai. A tisztségviselők saját vagyonnyilatkozata szintén nyilvános, és február 1-től megtekinthető az Országgyűlés honlapján a tisztségviselők neve alatt.

Orbán Viktornál nincs számottevő változás

Orbán Viktor miniszterelnöknek, a Fidesz elnökének a vagyoni helyzetében nem következett be számottevő változás egy év alatt. Továbbra is egy budapesti és egy felcsúti ingatlanban van tulajdonrésze. A Fidesz elnökeként végzett munkájáért változatlanul nem vesz fel fizetést, jövedelme a miniszterelnöki, illetve a képviselői megbízásából származik. Gazdasági érdekeltségei nincsenek. Ugyanakkor hitelintézeti számlakövetelésként mintegy 14 millió forint tüntetett fel a feleségével közös számla alapján.

Semjén Zsolt

A miniszterelnök-helyettesnek, a KDNP elnökének két budapesti lakásban van tulajdonrésze, ezenkívül egy balatonfenyvesi üdülőt tüntetett fel. A nagy értékű ingóságoknál antik bútorokat jelölt meg családi ajándékként. Ezenfelül nyolcmillió forint készpénzről és 1,5 millió forint pénzkövetelésről számolt be. Jövedelme a miniszteri és képviselői megbízatásából származik, gazdasági érdekeltsége nincs.

Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

Gulyás Gergely

A Miniszterelnökséget vezető miniszternek 8,5 millió forintról 13,45 millióra nőtt a bankszámláján lévő pénz. Ahogy korábban, most is két ingatlan van a nevén, mindkettő a főváros XI. kerületében található. Gulyás Gergelynek ezenkívül azonban szinte semmi nincs a nevén, követelése és tartozása sincs. Jövedelme a miniszteri és az országgyűlési képviselői megbízatásából származik.

Lázár János

A politikus két lakóingatlanban résztulajdonos, egy hódmezővásárhelyi házban és egy XIII. kerületi lakásban ötvenszázalékos tulajdonos. Földtulajdona ennél jóval kiterjedtebb: már közel negyven mezőgazdasági ingatlannal rendelkezik összesen körülbelül 180 hektáron. Két Land Rover és egy Mini személygépkocsiról is beszámolt, az ingóságoknál pedig műtárgyakat és festményeket, illetve ezek folyamatos adásvételét is leírja. Fennáll nyolcmillió forint banki számlakövetelése, hiteleit is törlesztette. A 114,6 millió forintos tartozása 112,7 millióra csökkent, de magánszemélyeknek ötmillióval többel tartozik.

Nagy Márton

A gazdaságfejlesztési miniszternek százmillió forintnyi egészségügyi, élet- és balesetbiztosítása van, és kilencvenmillió forintnyi állampapírt is befektetett. Tartozása nincs, van viszont hatmilliós megtakarítása a bankban. Budán a II. kerületben van egy lakása, amit még 2014-ben vásárolt. Két éve, 2021 januárjában tulajdonos egy XII. kerületi ingatlanban is 3/10 arányban.

Többek között Magyarország köztársasági elnökének, a Magyar Nemzeti Bank első emberének, a legfőbb ügyésznek és az Országgyűlés elnökének is közzétették a vagyonnyilatkozatát.

Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

A dokumentumokból az látszik, hogy Novák Katalin továbbra is nyolc ingatlan tulajdonosa: Budapest XI. kerületében egy családi házé és egy lakásé, Szegeden három lakásé és egy garázsé, valamint Balatonlellén egy üdülőé. Egyéb nagy értékű ingósága továbbra sincs, ingatlan bérbeadásából havonta 225 ezer forintnyi bevétele származik, iPhone12-vel telefonál, megtakarításai pedig szépen nőnek:

29 millió forintról fél évvel ezelőtt 32 millióra emelkedett, a legfrissebb dokumentumban pedig már 41 millió szerepel.

Matolcsy György befektetett

Matolcsy György, a jegybank elnöke örökléssel jutott 2022-ben egy 28 négyzetméteres csopaki üdülőhöz, emellett vagyonnyilatkozatában az szerepel, hogy örökrész értékesítéséből származó jövedelemből fedezte 118,3 millió forintnyi államkötvény-vásárlását, és ugyancsak az örökrész értékesítésével keletkezett százmillió forintnyi takarékbetétben elhelyezett megtakarítása. Matolcsy György a nyolc pozíciójából csupán az MNB-elnöki feladataiért részesül díjazásban.

Mi lett Polt Péter hajójával?

Polt Péter továbbra is hét ingatlannal rendelkezik, a 2014-ben vásárolt Opel Mokkát viszont, úgy tűnik, eladta, ahogyan a vitorlás kishajó sem szerepel már a vagyonnyilatkozatában.

Megcsappant a számláján lévő összeg, 25 millióról kevesebb mint tízmillió forintra. Az új dokumentumban az egyéb feladatai mellé csak jövedelmi kategória van írva, pontos összeg nem, ám az tudható, hogy 2021-ben a Nemzeti Közszolgálati Egyetemtől évente 7,315 millió forintot kapott oktatási és kutatási tevékenységre, míg legfőbb ügyészként nettó 30,5 millió forintot.

Kövér László már nem tulajdonosa a 654 négyzetméteres telken elterülő 143 négyzetméteres szigetszentmiklósi háznak, a 2014-ben vásárolt Skodára viszont még mindig számíthat. Az Országgyűlés elnöke kezesként tartozik egy hitelintézetnek csaknem kilencmillió forinttal.