A kormányra fogná az önkormányzati vagyon kiárusítását a kispesti polgármester

Parknak használt területet értékesít a kispesti önkormányzat. Az ingatlan az Árpád utca 10. szám alatt található, a városháza szomszédságában. A lakók bosszúsak, mert korábban már a mellette lévő lepusztult házat is eladta az önkormányzat egy magánvállalkozónak. A helyiek úgy tudják: társasház fog épülni a területen.

Gajda Péter kispesti polgármester Fotó: Máté Krisztián

– Semmit sem tudunk jelenleg a tervezett építkezésekről, de az tény, ha Kispesten telekértékesítésre kerül sor, akkor elővesszük a nagyítót. Annál is inkább, mert a szomszédos tízemeletes lépcsőházakba valaki kiragasztgatott egy szórólapot, amely szerint társasház fog épülni azon a területen is – mondta el a Magyar Nemzetnek Dódity Gabriella, a Kispesti Fidesz elnöke, fővárosi képviselő.

Hozzátette: megértik a lakók felháborodását, ők sem értenek egyet a telekeladásokkal és azzal, hogy lassan minden zsebkendőnyi részre társasház épül.

– Többen megkerestek minket is, hogyan lehetne ezt megakadályozni. Az, hogy mit lehet a kerület egyes részein építeni, vagyis a kerület építési szabályait a baloldali többségű képviselő-testület határozza meg. Ha az önkormányzat építési szabályzata lehetővé teszi, hogy azon a területen társasház épüljön, akkor nincs mit tenni, ezt senki nem tudja megakadályozni, az építési engedélyt kiadó kormányhivatal sem. A kormányhivatal ugyanis szinte csak azt nézheti, a tervek megfelelnek-e a kerületi építési szabályzatnak – hangsúlyozta a helyi Fidesz elnöke.

A lakók felháborodásának híre eljutott Gajda Péter (MSZP) polgármesterhez is, aki a képviselő-testületi ülésen próbálta helyre tenni az ingatlan státuszát. Mint mondta: építési telek, nem pedig park, még ha jelenleg park funkciót tölt is be.

Gajda az önkormányzat elleni lakossági felháborodás nyomán különböző Facebook-csoportokban közzétett bejegyzéseiben a kormányzatra mutogat. A szocialista polgármester azt a látszatot kelti, hogy azért volt szükség a telkek eladására, mert az 500 millió forintos kormányzati rezsitámogatás feltétele volt.

Dódity Gabriella, a Kispesti Fidesz elnöke Fotó: Facebook

– Ez egyszerűen nem igaz. A valóság az, hogy a kormány nem kötelezte semmire a kerületeket, Kispestet sem, egész egyszerűen a támogatás odaítélésének mérlegeléséhez kért be információkat. Arra voltak kíváncsiak, az önkormányzat vajon megtesz-e mindent a költségek csökkentése érdekében; terveznek-e költségcsökkentő beruházásokat, például megújuló energiára való áttéréssel, illetve azt is megkérdezték, miből terveznek pluszbevételhez jutni, ilyen lehet például az ingatlaneladás. De kötelezésről szó sem volt, egyszerű tájékoztatást kért a kormány, hogy a kerület valós anyagi helyzetét felmérje. Ez nem jelenti azt, hogy kötelezte volna a kormány az önkormányzatokat a vagyonuk kiárusítására, és nem jelenti azt, hogy az Árpád utcai kis parkot a kormány kérésére adta el a kerület – húzta alá Dódity Gabriella.

Az ügyben kerestük a kispesti önkormányzatot is, a cikkünk megjelenéséig nem érkezett válasz.

Fotó: A szóban forgó kispesti telek (Fotó: Facebook/Dódity Gabriella)