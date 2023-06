Akár kilencven százalékban külföldről finanszírozhatta március 15-ei „kormányváltó nagygyűlését” a baloldal

Most pedig a tavalyi baloldali nagyrendezvény, az összesen 383 173 914 forint, azaz közel négyszázmillió forintos (!) költségvetésű „kormányváltó nagygyűlés” egyéb költési tételeit, illetve ezek látható forrásait is bemutatjuk. Azt már az elején érdemes leszögezni, hogy mindössze 39 737 351 forintot, azaz a teljes költségek nagyjából egytizedét fizették baloldali pártok, azaz az LMP, a Jobbik és a DK. Érdekes, hogy éppen ezen pártok tagadják tavaly óta következetesen, hogy tudomásuk lett volna a baloldalhoz beérkező külföldi forrásokról. Emlékezetes, hogy tavaly szeptember elején Gyurcsány Ferenc a Hír TV híradójának úgy nyilatkozott, nem tudott arról, hogy Márki-Zay Péter mozgalmához külföldi pénzek is érkeztek a kampány során.