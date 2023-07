Akár még a nyáron újra összeülhet a parlament

Hivatalosan múlt pénteken véget ért a parlament tavaszi ülésszaka, ugyanakkor a svéd NATO-csatlakozás ratifikálása miatt akár még a nyár során rendkívüli ülést is tarthat az Országgyűlés. Ugyanakkor a tavaszi parlamenti szezon így is bővelkedett a fontos törvények, valamint határozatok elfogadásában. Az Országgyűlés egyik legfontosabb döntése a békepárti határozat elfogadása volt. Ismert: Kocsis Máté, a Fidesz és Simicskó István, a KDNP frakcióvezetője nyújtotta be a javaslatot, ami kifejezi hazánk elkötelezettségét a béke mellett, elítéli Oroszország katonai agresszióját és elismeri Ukrajna jogát az önvédelemhez.

Kocsis Máté és Simicskó István nyújtották be a békepárti határozatot a Parlamentnek. Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

A dokumentum azt is tartalmazza, hogy a Brüsszelben elfogadott szankciók nem csillapították a háborút, a fegyverszállítások és szankciók helyett mielőbbi béketárgyalásokra van szükség, továbbá felszólítják a magyar közéleti szereplőket, hogy tartózkodjanak az olyan politikai akcióktól és megszólalásoktól, amelyek Magyarország háborúba sodródását eredményezhetik.

A baloldal már a vita során egyértelművé tette, hogy nem támogatják a javaslatot, amit végül a kormánypárti képviselők 130 igen szavazatával fogadott el a Tisztelt Ház.

Ugyancsak a tavaszi ülésszak során döntött az Országgyűlés Finnország NATO-csatlakozásáról is. Kocsis Máté a kormánypártok februári balatonfüredi kihelyezett frakcióülésén a svéd és a finn NATO-csatlakozásról azt mondta, hogy ezzel kapcsolatban vita van, mivel ezen országok politikusai durván, alaptalanul és közönségesen sértegették Magyarországot, ezért felkérték az Országgyűlés elnökét, hogy küldjön delegációt a két országba a vitarendezés érdekében. A delegáció mindkét országban tárgyalásokat folytatott arról, hogy tiszteletben kell tartani Magyarország szuverenitását. Végül a kormánypárti képviselők egységesen igennel voksoltak Finnország NATO-csatlakozására, Svédország ügyében viszont csak később születhet döntés.