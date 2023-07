Már a háború kitörésekor egyértelművé vált, hogy a baloldal belesodorná az országot a konfliktusba, a brüsszeli és az amerikai támogatóik elvárása szerint ugyanis már a kezdetektől fegyverszállításokat sürgettek, sőt késznek mutatkoztak akár magyar katonákat is küldeni Ukrajnába.

Márki-Zay Péter, még a baloldal közös miniszterelnök-jelöltjeként kijelentette, „hogyha a NATO úgy dönt, hogy akár fegyverekkel is támogatja Ukrajnát, akkor természetesen ezt mi is támogatni fogjuk”, illetve hogyha a NATO úgy dönt, akkor akár katonai támogatást is nyújtana az ukránoknak. Az már csak hab a tortán, hogy a tőle megszokott módon Márki-Zay később megpróbálta letagadni saját szavait.

A baloldal vezére, Gyurcsány Ferenc pedig egyenesen „pocsék embernek”, „sz...r alaknak” nevezte azokat a magyarokat, akik nem hajlandók meghalni Ukrajnáért, a békét sürgető Orbán Viktort pedig gyávának.

„Pocsék ember leszel, vagy meghalsz. Melyiket választanátok? Orbán ezt a választást hagyja a hazának, neked […] Orbán szerint életünk ára a bűnbeesés. Az élethez sz…r alakká kell válnunk” – jelentette ki.

Meg se próbál más utat ajánlani a nemzetnek. Magyarország vezetője gyáva, erkölcstelen nemzetként szeretne bennünket látni, láttatni. Miért osztoznánk az ő bűnében? Van más választás

– érvelt a háborúban való részvétel mellett a bukott miniszerelnök.

A minden fát átölelő Momentum politikusai ugyancsak a háborús konfliktus kezdetétől követelik, hogy Magyarország küldjön fegyvereket és akár katonákat is a frontvonalra. A háborús hangulatkeltésben élen járt Cseh Katalin európai parlamenti képviselő, aki tavaly március elsején – Fekete-Győr Andrásnak egy publicisztákáját felidézve – a közösségi oldalán megjelent videóban az alábbiakat mondta:

„Egyértelmű, hogy a NATO-nak segítenie kell Ukrajnának azzal, hogy megkapják azokat a fegyvereket, amivel meg tudják vívni ezt a háborút”.

Fekete-Győr András volt pártelnök is harcias hangot ütött meg a Cseh Katalin által említett publicisztikájában, néhány nappal a konfliktus kirobbanása előtt. Szerinte a NATO- és EU-szövetségesekkel együtt olyan lépéseket helyezhetünk kilátásba, amelyek jelentős mértékben növelnék Moszkva számára a költségeket, ha egy offenzíva megindítása mellett döntenének. „Először is – szövetségeseinkhez hasonlóan – fegyvereket és humanitárius segítséget kell felajánlani az ukrán kormány számára” – tette hozzá.

Kocsis-Cake Olivio, a Párbeszédből a DK-ba igazolt politikus pedig az ATV Start című műsorában azt mondta, hogy „ezt a forrást (az orosz gázt – szerk.) el kell tekerni, el kell zárni, mert addig lesz pénzük háborúzni és lesz pénzük egy független országot megtámadni”. Magyarország gázellátásának túlnyomó többségét az orosz gáz adja. Hazánkban továbbá jelentős részben fűtéshez használják ezen energiahordozót, tehát amennyiben az ellenzéki politikus által javasolt intézkedések megvalósultak volna, komoly nehézségekkel nézett volna szembe a magyar lakosság. Tordai Bence, a Párbeszéd társelnöke tavaly április 15-én a Facebook-oldalán tett közzé egy bejegyzést, amelyben azt írta: „A béke, a biztonság és az igazság érdekében itt lenne a legfőbb ideje, hogy Magyarország is megkezdje a direkt fegyverszállításokat”.

Kivette a részét a háborús uszításból a Jobbik alelnöke is. Potocskáné Kőrösi Anita egy lakossági fórumon beszélt arról, hogy saját rokonait nem, de a magyar katonákat a halálba küldené.

Mint fogalmazott, „hát nekem is van most, mert ugye van a férjem, aki hadköteles lenne, meg a két fiam is már hadköteles lenne. Hát nyilván nem akarom én sem, hogy a gyerekeimet és a férjemet elvigyék […] Aki meg elment katonának, az azért ment oda, hogyha a NATO hadba küldi, akkor ő fölüljön a repülőre és elmenjen a háborúba. Mer’ ő ezért kapja a fizetését. Ő ezt a szakmát, ezt a hivatást választotta.”

Hadházy Ákos 2022 februárjában fogalmazott úgy a külgazdasági és külügyminisztert pocskondiázva, hogy „mélyen szégyellem magam Szijjártó miatt, a szégyenemet csak még jobban mélyíti az, hogy az oroszok talpát nyalva nem engedjük át hazánkon az ukránok honvédő háborújához a fegyvereket”.

Karácsony Gergely pedig alig egy hónapja egyenesen arról beszélt az ATV-ben, hogy Magyarország háborúban áll Oroszországgal. Amikor a műsorvezető figyelmeztette, hogy szerencsére ez nincs így, a főpolgármester megismételte, „hát én azt gondolom, hogy de!”.

