Volt rendőrök által irányított bűnbandáig érnek a háromszázmilliós droglabor szálai

Milliárdos áfacsalásig és volt rendőrökig érnek a szálak

Az ügy érdekessége, hogy információink szerint a két magyar elítélt, B. Péter és P. Gusztáv is köthető ahhoz a nemesfémekkel üzletelő, egykoron milliárdos áfacsalásban utazó társasághoz, amely ellen már egy közös lengyel–magyar nyomozócsoport is vizsgálódik. Utóbbi ügyben egy kiugrott bandatag tett Magyarországon és Lengyelországban is feljelentést, amelyből az is kiderült, hogy a szervezet tagjai között két volt, a Nemzeti Nyomozó Irodánál (NNI) dolgozó főrendőr is szerepel, de a feljelentés szerint a csapathoz tartozott korábban a Jobbik egykori, parlamenti mandátumáról azóta már „magánéleti okok” miatt lemondott politikusa, Staudt Gábor is, akiből a bűnbanda belügyminisztert akart csinálni.

Az egyik főrendőr, F. László, aki a banda irányítója volt, Staudtot régről ismeri, hiszen korábban bizalmasa és tanácsadója is volt az egykori országgyűlési képviselőnek.

F. László emellett évekkel ezelőtt a Jobbik rendvédelmi szakértőjeként is feltűnt.