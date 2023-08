Négy év után földbe állt a baloldal hangulatkeltése az augusztus 20-i tűzijáték ellen

A főpolgármester már 2020 júniusában is elővette a tűzijáték költségének ütőkártyáját, amikor még nem lehetett tudni, hogy a Covid miatt megtartják-e egyáltalán az államalapítás ünnepének csúcspontját. Karácsony párttársa, Szabó Tímea sem maradhatott ki a kampányolásból három éve, miután egy bejegyzésében pusztán „rongyrázásnak” nevezte a Szent István-napi tűzijátékot. Figyelemre méltó, hogy az augusztus 20-i tűzijáték ellen folytatott hadjárat a baloldal 2019-es őszi önkormányzati választáson elért budapesti sike­reit követően vált jellemzővé, mivel a megelőző években nem foglalkoztak vele ilyen vehemenciával.

Megjegyzendő, hogy a tűzijáték mellett más ügyekben is hasonló magatartást tanúsított az utóbbi időkben a baloldal. Ahogy arról lapunk is beszámolt, a fővárosi baloldal a 2019-es önkormányzati választási győzelme óta folyamatosan zsarolja a kormányt az atlétikai világbajnokság lemondásával, tüntetések szervezésével – most jegyeket kaptak a rendezvényre.

Karácsony Gergely az elmúlt hetekben azzal is fenyegetőzött, hogy a megnyitó napján tüntetést szervez az atlétikai stadion elé, ha a kormány nem fizeti ki az Egészséges Budapest program forrásainak fennmaradó részét. A múlt hónapban Karácsony még azt is kijelentette, hogy nem vesz rész a világszerte közvetített sportesemény megnyitóünnepségén. Arról is beszélt, hogy a vb nyilvánosságát arra fogják felhasználni, hogy elmondják, a kormány nem tartotta be a szavát, a kabinet által ígért forrásoknak csak mintegy a fele érkezett meg a kerületekhez. Azonban végül bejelentette, hogy felhagy a zsarolással. Ugyanilyen eset volt az is, amikor a baloldalon folyamatosan az új pedagógus-életpályamodellt kritizálták. Az ellenzéki pártok politikusai hétről hétre részt vettek a nemegyszer erőszakba torkolló tüntetéseken, ám a júliusi parlamenti szavazás előtt tartott demonstrációt már láthatóan ők sem vették komolyan, mivel ott az ellenzéki pártok közül csak a Párbeszéd képviseltette magát, a többi távol maradt.

Borítókép: Tűzijáték a Duna felett Budapesten (Fotó: Havran Zoltán)