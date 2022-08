Ne ünnepelj, magyar!

Aztán jött sorra a többi, hasonlóan magasröptű megszólalás. A mindenre is alkalmatlan Karácsony Gergely – egy lábszelfi és az ukrán zászló kitűzése közti szusszanásnyi szünetben – azt írta: „Nehéz hónapok várnak ránk, az embereknek támogatás kell, nem tűzijáték az adóforintjaikból. Nem késő lefújni az ünnepséget és végre az emberekkel foglalkozni. Tűzijáték helyett érdemi segítséget az embereknek!” Hiszen ő aztán pontosan tudja, hogyan kell az embereknek segíteni. Ezért vette el az autósok sávjait, ezért pusztult vissza Budapest a Demszky-időkig. Gergő így segít. Ő jobb szereti az adóforintjainkat Mandela parkra, homoszexuális vonulásra meg Alföldi Robiék színházára folyatni.

Karácsony azt is előírja, mi legyen a tűzijáték helyett: hát fényjáték. Mert „a tűzijáték felett amúgy is eljárt az idő, szennyezi a környezetet és veszélyezteti az állatvilágot”. Az ultima ratio: még a híresen sokszínű budapesti állatvilágot is veszélyezteti. Hiszen a városok nem az emberekért vannak, dehogy, hanem hogy az állatok jól érezzék magukat. Gondolom, leginkább a főpolgármesteri hivatalbeliek… Ahogyan a túlfejlett Nyugaton karácsony helyett fényünnep van, úgy nálunk tűzijáték helyett legyen csak fényjáték. Ész megáll! Mi, budapestiek viszont annak örülnénk, ha Karácsony helyett végre a fényünnep lenne a főpolgármesterünk. Vagy egy mezei pocok, akárki, csak ő ne.

Közben az egyik Gyuri bácsi-féle „civil” szervezet „Nem akarunk augusz­tus 20-i tűzijátékot! Tűzijáték helyett gazdasági stabilitást!” címmel indított aláírásgyűjtést a magyarok ünnepe ellen. Gondolom, olyan gazdasági stabilitásra céloznak, ami kedvenceik idején, 2009-ben volt. Fölteszem, nem különösebben érdekli a petíciózókat, hogy a tűzijátékrakéták rég ki vannak fizetve, raktárban várják, hogy föllőjék őket. Sebaj, szignózzanak csak tovább.

Pécs balos polgármestere, Péterffy Attila nagy garral bejelentette: most aztán tényleg nem lesz költséges tűzijáték a városban, és az így megmaradt pénzt „a pécsiekre és a klímavédelemre” fordítják. Mindez azért is vicces, vagy inkább szánalmas, mert Pécsett az elmúlt tizenhárom évben nem volt tűzijáték. Amúgy tudják, mi lesz? Sem a pécsiek, sem a pécsi klíma nem kap egy fityinggel sem többet, tűzijáték sem lesz, viszont még néhány balos „tanácsadót” majd odaeresztenek a vályúhoz. Azt hiszem, ez lesz.