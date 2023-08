Az euró feltétele a stabilizálás

A miniszter kifejtette: ha van a monetáris politikában egy kis mozgástér, akkor lehetséges az, hogy különböző gazdaságpolitikai hátrányokat egy ország ledolgozzon. A tárcavezető leszögezte:

nem azért kell euró, hogy stabilabb legyen egy ország, hanem azért kell stabilizálni, hogy egyáltalán lehessen beszélni az euró bevezetéséről.

A miniszter az euró bevezetésével kapcsolatban részben pozitív példaként említette Horvátországot. – Ha megnézzük, hogy a júliusi horvát infláció 7,2 százalék körül volt, nálunk pedig 17 felett, akkor kijelenthető, hogy a horvátok viszonylag nagy nehézség nélkül tudták abszolválni az euró bevezetését – jelentette ki.

Ám mint mondta, Horvátország teljesen más cipőben jár, mint Magyarország.

A turizmusnak sokkal nagyobb szerepe van az ország gazdaságában, mint nekünk, a turisták pedig döntő mértékben euróban fizetnek. Megjegyezte azt is: már Jugoszlávia idején is nagyon nagy szerepe volt a német márkának a térségben. Ugyanakkor Horvátországban is bele kellett nyúlnia a kormánynak az árak alakulásába. A miniszter felidézte a horvát kormány januári döntését, amellyel visszaállították a kiskereskedelmi és a pénzügyi szektorban az árakat a 2022. decemberi 31-i szintre, ugyanis a kereskedők az inflációt, a háborút, a gazdasági nehézségeket kihasználva fölülárazták a termékeket. A miniszter szerint a konvergenciakritériumok teljesítése után lehet elgondolkodni azon, hogy bevezetjük-e az eurót. Politikai értelemben ugyanakkor szerinte érdemes lenne bevezetni, hiszen a magyar társadalom többsége, a lakosság 72 százaléka támogatja.