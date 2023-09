Beszélni kezdett Karácsony pénzembere, de mit mutatnak a tények?

4. Címletek

Faggattuk Perjést a címletekről is. Megerősítette, hogy euró és angol font is volt a ládákban, és arra is utalt, hogy idehaza törvényesen lehet tartani külföldi pénzt, és sokan tartanak is.

Ez bizonyára így van, csakhogy – maradva szintén a bank feljelentésénél – a jegyzőkönyvek többségén a forinton kívül csak ötven- és százeurós bankjegyek szerepeltek, ráadásul két jegyzőkönyvön megegyező darabszámú százeurós bankjegyet tüntettek fel. Angol font egy jegyzőkönyvben szerepelt, de abból is kizárólag ötvenes címletet regisztráltak. A jegybank mai árfolyamai szerint ötven euró húszezer forintot ér, száz nyilván negyvenezret, miközben ötven font 23 ezer forintnak felel meg. A kis összegű magyar adományozók tehát legkevesebb húszezer forintban gondolkodtak, nem ötszázban, kétezerben vagy ötezerben, esetleg öt vagy tíz euróban. Papírpénzt igen, érmét viszont a jelek szerint senki nem hord magával a baloldal támogatói közül.

5. Az OTP a ludas?

A képviselő állítása szerint a pénzek OTP-be való befizetésekor a bank nem látott semmi gyanúsat, ugyanis 19 ilyen befizetés volt, ha pedig bármilyen szabálytalanság lett volna, akkor már az első alkalomnál szóltak volna neki. Megjegyezte, hogy a befizetett összegeket átváltották forintra, amin szerinte a bank biztosan keresett.

Az OTP feljelentést tett, ugyanis – mint már idéztük – „felmerül a gyanút, hogy a jegyzőkönyvek tartalma nem felel meg a valóságnak, ezáltal megtévesztették a bankot”. Vagyis valami mégis szemet szúrt a pénzintézetnél.

6. Mikor gyűjtöttek?

Maradjunk a forintra váltásnál. Perjés ennek kapcsán kifejtette, hogy a forintszámláról ügyvezetőként a bejövő számlákat egyenlítette ki. Itt jön a képbe az, akiről eddig kevés szó esett, de akiért mindez végbement: Karácsony Gergely. A főpolgármester 2021 októberében bejelentette, hogy visszalép a baloldali előválasztástól, Perjés pedig még majdnem egy évig hordta a pénzt a bankba. Felmerül a nyilvánvalóan költői kérdés: volt olyan, aki azután is adakozott Karácsony kampányára, hogy Karácsony már hónapokkal korábban visszalépett? Ráadásul nem is keveset: az egyesület számlájára több mint 450 millió forint érkezett azután, hogy a főpolgármester feladta. S milyen költés az, amit csak a kampány után fél, egy évvel kell kifizetni?

7. Bajnai Gordon? Igen!

Maradjunk az előző gondolatsornál, vagyis annál, hogy mire ment el a félmilliárd forint! Perjés most megjegyezte: a kampány során rengeteg kiadás volt: szórólapok, plakátok, népszerűsítő termékek, ezek ellenértékét fizették ki átutalással.