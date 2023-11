Egyre nagyobb a baj: Európába költöznek az afgán embercsempész keresztapák

Egy hónapja új vezetője van az illegális migráció ellen is fellépő, a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Irodán (KR NNI) belül működő nemzetközi bűnözés elleni főosztálynak. A szervezetet megbízott vezetőként irányító Balog Gábor alezredes lapunknak adott interjúban elmondta, elődjétől, a közelmúltban a Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőr-főkapitányság irányítását feladatul kapó Boross Zoltán ezredestől egy jól felkészült csapatot örökölt mind az osztályvezetők, mind munkatársai személyében.

„N agyobb bajba kerülhetett volna Európa, ha nincs a magyar kerítés” (Fotó: Bach Máté)

Elképesztő nyomás alatt a déli határ

Az alezredes számára egyébként nem ismeretlen ez a terület, hiszen jelenlegi megbízását megelőzően a főosztály alá tartozó illegális migráció elleni osztály élén állt és több sikeres nyomozásban is részt vett.

„Komoly bűncselekmények felderítésére vagyunk képesek és elszántan állunk a kihívások elé. Utóbbiban nincs hiány, elég csak arra gondolni, hogy az idei évben az illegális migrációval kapcsolatos rendőri intézkedések száma már meghaladta a 170 ezret. Folyamatos a nyomás, leginkább a déli a határon, ahol naponta ezrek próbálnak átjutni Szerbia felől.

A határőrizetben résztvevő kollégák rendszeres támadásnak vannak kitéve, ellenük a migránsok minden kezükbe akadó eszközt bevetnek: köveket, fadarabokat, de akadt olyan eset is, amikor egy vasrudat dobtak be a rendőrautó szélvédőjén, ami az anyósülésen landolt.

Hajszálon múlt a tragédia, ahogy abban az esetben is, amikor a kollégák ellen már lőfegyvert is használtak” – emelte ki az alezredes, hozzátéve, hogy ezeket a támadásokat jól képzett embercsempészek irányítják:

„Ők Szerbia területén lévő, korábban migráns háttérű afgán személyek. Korábban jelen volt egy erős marokkói bűnszervezet is, ám az embercsempész-csoportok közötti harcok révén az afgánok teret nyertek. Úgy tudjuk, hogy ezek a leszámolások a szerb oldalon folyamatosak, amit a legutóbbi horgosi eset is alátámaszt. A szerb kollégáktól – akikkel kiváló az együttműködés – beszerzett információk alapján azt is tudjuk, hogy a leszámolásokhoz használt fegyverekhez az arab bűnszervezetek jellemzően Koszovó területén jutnak hozzá.”