Áznak a 3-as metró állomásai, a BKK szerint az időjárás a hibás

Az elmúlt napokban esett csapadék egyik hozadéka, hogy a budapesti M3-as metróvonalon több állomáson is tócsákban áll a víz. Múlt héten a Magyar Nemzet is megírta, hogy a Corvin negyednél vödröket helyeztek ki a vízfolyások miatt, de beázott a Határ úti, a Deák téri, valamint a Kálvin téri állomás is.

Azóta a helyzet nem javult,

most már ázik a Forgách utcai és a Pöttyös utcai metróállomás is. A jelenség pikantériája, hogy a metróvonalat öt és fél éven át, több mint 217 milliárd forintból újították fel, mielőtt 2023 tavaszán átadták.

A beázásokra a BKK most igen különös magyarázatot adott. A fővárosi társaság a Népszavával azt közölte, hogy

a talajvizek és egyéb csurgalékvizek sajátossága, hogy meghatározhatatlanul mozognak a talajszerkezetben, így, ha egy adott vizesedési hibahelyen elvégezzük a vízelzárást, egy közeli helyen újra megjelenhet a vizesedés.

Azt is közölték, hogy a „a felújítási időszak közben már aktív, látható vizesedések vízzárása történt meg”, vagyis a munkálatok alatt csak ott javították a szigetelést, ahol addig beázás nyomait találták.

– A metró föld alatti épületszerkezetei 30-50 évesek, így a talajvizek és egyéb csurgalékvizek teljes kizárása csak egy teljesen új épületszerkezet (és vízszigetelés) kialakításával lenne lehetséges – fogalmazott a BKK, hozzátéve: „az M3 metróvonal üzemeltetője a felújítás előtt is és a felújítást követően is felkészült a várható vizesedések mielőbbi elhárítására”.

A slusszpoént a társaság a végére hagyta, közölve, „a metrófelújítás műszaki tartalmának meghatározása és kivitelezése az érvényes építésügyi szabványokban és előírásokban elrendelt követelmények maximális betartása mellett történt, azonban