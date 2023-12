Kommunista béklyók helyett valódi gondoskodás

– Hogyan tervezik tovább javítani ezt a mutatót?

– Még nem vagyunk elégedettek, mindig van feljebb, de ezen az úton szeretnénk tovább menni, mert csak ez járható, és ezt jelzik vissza az érdekvédelmi szervezetek és a gazdasági társaságok is. Az Érték Vagy! célja felhívni a figyelmet arra, hogy ha valakinek megváltozik a munkavégzési képessége, attól az még nem tűnik el. Ahogy nem veszik a ködbe az akarata sem, mely szerint ő szeretne bérből élni. Ehhez igazítottuk a jogszabályokat, ezért hoztuk létre az Érték Vagy! intelligens álláskereső programot és weboldalt, alapítottuk meg az Érték Vagy! díjat, aminek nemrég volt az átadója, de rendeztünk nemzetközi konferenciát is. A kormányzat szabályozókkal, illetve pénzügyi támogatásokkal szeretne gazdasági társaságokat megnyerni az ügynek, hogy legyenek bátrak, menjenek előre, és alkalmazzanak megváltozott munkaképességű embereket.

– Kijelenthető, hogy a fogyatékossággal élők öngondoskodását akarják ezzel elősegíteni?

– Amikor az öngondoskodásról van szó, ki kell emelni, hogy ezek a munkahelyek nem szociális foglalkoztatásra jöttek létre. Itt

gazdasági szempontok alapján hoztak üzleti döntéseket, olyan munkaszerződést nem írnak alá, amely ne járna gazdasági haszonnal, vagy ne ezzel a megfontolással születne.

Ezeknek a munkahelyeknek, ha ott fogyatékossággal élő ember dolgozik, legyen az kerekesszékes, látás- vagy hallássérült, akkor van egy plusz integráló értéke, de alapvetően üzleti értékkel bír, és innentől kezdve az az ember, aki minden nap bemegy és ott dolgozik, máshogy fog felkelni. Sokszor látogatok cégekhez, ahol elmondják, hogy az ott dolgozó fogyatékossággal élőknek a hétvége vagy egy hosszabb ünnepnap kifejezetten rossz élmény, mert akkor ők nem a két nap szünetnek örülnek, hanem azt az érzést hiányolják, hogy felkelnek és ugyanolyan értéket teremtenek, mint mások.

– Mennyire tekinthető sikeresnek a hátrányos helyzetű gyerekek segítését célzó Apponyi Franciska Jövőműhely Program?

– Mindent megteszünk ennek a programnak a sikeréért, melyet idén indítottunk el. Ez a gyermekvédelem világáról szól, azokról a gyerekekről, akik nem a saját családjukban nevelkednek, hanem attól elkülönülve, gyermekotthonokban vagy nevelőszülőknél családi környezetben. Lényeges, hogy ezek a gyerekek meg tudjanak állni a saját lábukon, amikor felnőtt korba lépnek, bárhol is neveljék őket. Ez azt jelenti, hogy legyen munkájuk, rendezett kapcsolatrendszerük, ne szoruljanak segélyekre, és nehéz sorsuk ellenére is tudjanak előrejutni.

További nagy cégek csatlakozása várható a hátrányos helyzetűek öngondoskodását segítő programhoz (Fotó: Kurucz Árpád)

– Mit jelent ez a gyakorlatban?

– Azért indítottuk el ezt a programot, mert nagy cégekkel szeretnénk összefogni és olyan megállapodásokat kötni, melyekben 10-15 éppen felnőttkorba lépett, valamilyen szakmát tanult gyerekeket választanak ki és mentorálják őket. A fiatalokat az adott cégnél egy szakember készíti fel 3-6 hónapon keresztül, ezután pedig munkaszerződést ajánlanak nekik és elkezdhetnek dolgozni, amiért természetesen fizetést kapnak. Mivel fiatalon már számtalan traumán átestek, az átlagosnál több segítségre van szükségük, ezért az önbizalmuk, az énképük, és a közösségben történő munkavégzés szempontjából van rajtuk fejleszteni való. Ha ezt az elején elvégezzük, akkor biztos vagyok benne, hogy ők is be tudnak illeszkedni, különösen a jelenlegi munkaerőpiaci helyzetben, amikor minden munkáskézre szükség van.

Elsőként az Országos Rendőr-főkapitánysággal kezdtük el a munkát, ott már megvan az első kiválasztott tíz gyerek, tegnap aláírtuk a megállapodást az Opus Global Nyrt.-vel is, a továbbiakban várható még nagy magyar cégek csatlakozása.

– Mekkora kihívás önöknek a vállalatokat erre rávenni?

– Amíg az volt a helyzet, hogy a cégeknél a gyermekvédelmiseknek széttépték az önéletrajzát, az állam ezzel nem tudott mit kezdeni. Ezért is fontos, hogy amikor a gondoskodáspolitikáról beszélünk, akkor azt ne állami monopóliumként értelmezzék. Be akarjuk vonni a szereplőket, elmondani, hogy ezek a gyerekek miken mentek át, és emiatt vannak velük nehézségek, de mégiscsak ugyanabból a kultúrából származnak és ugyanazt a nyelvet beszélik. Egy kis munkával többet kell beléjük fektetni, de jól lehet őket alkalmazni, amire példákat is tudunk felmutatni. Egyre gyakoribb, hogy a gyerekvédelemben felnőtt gyerekek stabilan megállják a helyüket, ha egy közösség befogadja őket, így az ő lojalitásuk is sokkal erősebb lesz a befogadó közeg felé. Ezzel mindenki csak nyerhet.