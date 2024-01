Nőtt a szakképzés vonzereje

A helyettes államtitkár azt tapasztalta, hogy a digitális tananyagok oktatására a tanárok motiváltak, de sok kollégának ehhez még segítségre van szüksége. A módszertani fejlesztések elsajátításához létrehozták az Innovatív Képzéstámogató Központot (IKK), ahol továbbképzéseket szerveznek. Ezeken felmérik a tanárok igényeit, az IKK pedig kifejleszt vagy keres már készen álló továbbképzési lehetőségeket. – Az oktatók egyértelműen megfogalmazták, hogy ágazatonként kérik a módszertani fejlesztések összeállítását, az IKK ennek fényében segíti a munkájukat. Eddig csak arról volt szó, hogy általánosságban a digitális tananyagokat miként lehet a tanításba építeni, ma pedig már a konkrét, ágazatokra szabott módszertanokat akarják megismerni. A KRÉTA rendszerben most 760 digitális tananyag érhető el, ezeket mindenki fel tudja használni – érzékeltette a változást a helyettes államtitkár.

Úgy fogalmazott:

a bérfejlesztés magabiztosabbá teheti a szakképzésben tanítókat, végre a munkájuk válhat a hobbijukká, mert a tanári hivatást szívvel-lélekkel lehet igazán jól csinálni.

– A gyerekek között lenni sokkal több egy 45 perces munkánál. A bérfejlesztés tisztes megélhetést biztosít, ennek köszönhetően az oktatóink még jobban oda tudnak figyelni a gyerekekre, a munkájukra és a környezetükre – jelentette ki Pölöskei Gáborné.

Hasonlóképpen vélekedett Bánné Gulyás Katalin, a Nyíregyházi SZC Wesselényi Miklós Technikum és Kollé­gium igazgatója is. Mint lapunknak elmondta, tanáraik nagyon jól fogadták a béremelés hírét, mindenki örül és elégedett. Szerinte különösen azért is jó ez a szakképzésben, mert náluk viszonylag sok a fiatalabb oktató, akiknek a bére most jelentősen növekedni fog. A kollégái várták már a fizetésemelést, elein­te még sokan el sem hitték, hogy ez megvalósulhat. Az igazgató bízik abban, hogy ez új lendületet ad nemcsak azoknak, akik új tanárként érkeznek a megújult szakképzési rendszerbe, hanem a régebb óta pályán lévőknek is.

Hozzátette:

a béremelés motivál, és tanárok munkájának megbecsülését jelenti, ezért ez egy kiemelkedően fontos visszajelzés.

A fizetésemelés azért segít szakmailag is sokat, mert egyfolytában azzal küzdenek, hogy tanárokat találjanak a különböző szakmai tárgyak tanítására. Akiknek van olyan végzettségük, hogy náluk taníthatnának, eddig magasabb bérért könnyen el tudtak helyezkedni a munkaerőpiacon, most viszont a megemelt bér talán nekik is vonzóbbá teszi a tanári vagy az oktatói pályát. Ez mindenképpen javítani fogja az oktatás minőségét – vonta le a következtetést az igazgató.

Kitért arra is, hogy a tanárok szakképzésbe vonzását a béremelésen kívül segítik az újonnan kifejlesztett digitális tankönyvek is. Ezeknek a használata ugyanakkor kihívást jelent az idősebb kollégáknak, az ő továbbképzésüket ezért kis csoportokban szervezett tudásmegosztással segítik. A digitális tankönyvek elérhetők több felületen is, ezeket a tanároknak értekezleteken mutatják be – tájékoztatott Bánné Gulyás Katalin.