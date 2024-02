Megőrülnek ezért az energiaitalért a fiatalok, pedig brutálisan drága, és életveszélyes is lehet

Több ezer forintért lehet megvásárolni azt az energiaitalt, ami pillanatok alatt lett a tinédzserek kedvenc itala hazánkban is. A Mindmegette.hu cikke szerint a külföldi youtuberek által reklámozott terméket egy ideig online lehetett rendelni, majd az ázsiai üzletekben is felbukkant, volt, ahol ötezer forintba került. Most két újabb bolt szállt be a forgalmazásába, az elektronikai cikkeket forgalmazó áruház 2500 forintot kér, míg egy élelmiszerlánc 1799 forintért adja a félliteres italt.

A termék ráadásul olyannyira népszerűnek számít a fiatalok körében, hogy van, aki kulacsként használja a kiürült palackot a suliban.

Egyetlen doboz több ezer forintba kerül. Forrás: Mindmegette.hu

Menőnek menő, de sokat árthat

Az energiaitalok körüli viták hosszú évek óta jelen vannak, de annyi bizonyos, hogy ezek a termékek többet ártanak, mint használnak. Elsősorban a koffeinnek és a taurinnak köszönhetően valóban képesek növelni a fizikai és mentális teljesítőképességet, segítségükkel energikusabbnak, erősebbnek és frissebbnek érezhetjük magunkat, de minderre egy fiatal szervezetnek egyáltalán nincs szüksége, a fogyasztásuk okán kialakult mellékhatások pedig egyenesen riasztók:

az energiaital nemcsak feleslegesen pörgeti a gyerekeket, de sokaknál okoz alvászavart, frusztrációt, nyugtalanságot, fejfájást és vérnyomásgondot, sőt szívproblémák is jelentkezhetnek.

Bár sokan mentegetőznek azzal, hogy számos már termék is tartalmaz koffeint, mint a kávé vagy épp a csokoládé, ezek egyike miatt sem került még senki kórházba.

Ezzel szemben a mentőszolgálat az elmúlt négy évben átlagosan évi száz olyan esetet rögzített, ahol 18 év alatti gyermeket energiaital miatt kellett kezelni; volt, amikor végül tragédiához vezet a rendszeres fogyasztása: két éve szívleállás miatt halt meg egy 14 éves fiú a hatvani iskolájában, akiről az esetet követően kiderült, hogy a rosszulléte előtt is energiaitalokat ivott.

A koffein vízhajtó hatása miatt dehidratáltsághoz és gyomorpanaszokhoz vezethet, és persze ne feledkezzünk meg arról sem, hogy a legtöbb készítmény sok cukrot tartalmaz, ami nem feltétlenül segít az egyre nagyobb számú, túlsúllyal küzdő tinédzserek helyzetén.

Alvászavart, frusztrációt és szívproblémát is okozhat az energiaital. Fotó: Pexels

Reggeli helyett energiaital

Az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság (EFSA) egy korábbi 16 országra kiterjedő tanulmánya szerint a 10–18 éves korosztály 68 százaléka, a tíz év alatti gyermekek 18 százaléka fogyaszt energiaitalt, míg a felnőttek harminc százaléka. Az EFSA szerint egészséges felnőttek esetében napi négyszáz milligramm koffein, illetve – egyszeri adagban fogyasztva – kétszáz milligramm koffein nem okoz egészségügyi problémát. Gyermekek esetében ez az érték viszont maximum három milligramm/testsúlykilogramm naponta.

Havasi Katalin, a Házi Gyermekorvosok Egyesületének (HGYE) elnöke korábban egy másik tanulmányt ismertetve arról számolt be, hogy az energiaitalt fogyasztó kamaszok később gyakrabban válnak drogfogyasztóvá. Az energiaital lehet tehát az új kapudrog.

A diákok ráadásul előszeretettel indítják ezzel az itallal a napot, amelynek hatása délelőtt 11 óra körül ürül ki a szervezetükből, ami egyben azt is jelenti, hogy a padra dőlve alszanak.

Magyarországon is napirenden van az energiaitalok szabályozása

A kormány is mérlegeli annak a lehetőségét, mely szerint ezeket az italokat csak 18. életévüket betöltött személyek vásárolhatnák majd a jövőben. A Fiatal Családosok Klubja (Ficsak) pedig néhány hónapja egy felmérést is készített, amelyben a szülőket kérdezték arról, mit szólnának ahhoz, ha csak 18. évüket betöltött személyek vásárolhatnának energiaitalokat. A kitöltők között elsöprő többségben vannak azok a válaszadók, akik egyetértenek azzal, hogy kiskorú gyerekeknek ne legyenek elérhetők a kereskedelmi forgalomban ezek a termékek.