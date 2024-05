Karácsony kampányfinanszírozási botránya: mutatjuk, milyen helyszíneken razziázott a NAV!

Hozzátesszük: a NAV-razzia nyilvánvalóan összefügg az ellenzék és Karácsony Gergely 2019-es kampányfinanszírozási botrányával, ami miatt az adóhatóság, Budai Gyula feljelentése nyomán, költségvetési csalás gyanújával nyomozást folytat.

A kampányfinanszírozási botrány főszereplőinél járt a hatóság

Ezt már csak az is bizonyítja, amilyen helyszíneken történtek házkutatáshoz. Információink szerint a nyomozók többek között megjelentek a Karácsony 2019-es kampányát levezénylő Mindenki Budapestért Egyesület székhelyén, amely az egyesület elnökének, Perjés Gábor bejelentett tartózkodási helye is egyben. Szintén volt házkutatás a külföldi pénzmozgásban érintett Bakony Rental Kft.-nél, amely cím a cég ügyvezetőjének, Karácsony régi bizalmasának, Mravik Zsoltnak és élettársának, Tordai Csabának bejelentett lakóhelye is. Úgy tudjuk, a nyomozók jártak utóbbi cég könyvelőjénél is.