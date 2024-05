Menczer Tamás: Egy hazánk van, és ezt kell megvédenünk

– Most rajtunk a sor. Nekünk egy hazánk van, nincs másik, és nekünk ezt kell megvédenünk – jelentette ki Menczer Tamás egy fórumon, amelyről videót osztott meg a közösségi oldalán. A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója jelezte: most nagy veszélyben van Magyarország, és nagy veszélyben van mindenki.

De ami a jó hír a sok rossz között, az az, hogy van nekünk egy békepárti miniszterelnökünk. Orbán Viktornak hívják

– hangsúlyozta Menczer Tamás.

Ő nem kórházban fekszik, mint Szlovákia miniszterelnöke, akinek jobbulást kívánt, Orbán Viktor egészséges és erős.

Ő maradt az egyetlen akcióképes békepárti miniszterelnök Európában

– mutatott rá a kommunikációs igazgató.

– Ő egy olyan miniszterelnök, aki mindig megvédte a magyar érdeket. Pedig rengeteg válsággal kellett és kell most is szembenéznünk: Covid, bevándorlás, gazdasági válság, energiaválság, háború, szankciók – sorolta. – Orbán Viktor most is meg tudja védeni a magyar érdeket, ha mellé állunk, és ha a magyarok ott vannak mögötte – tette hozzá a kommunikációs igazgató.