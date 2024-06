Hová tűnhettek a baloldali pártok a budapesti agglomerációból?

Annak ellenére, hogy Pest vármegye budai agglomerációs körzeteibe jelentős kormányzati forrás érkezett, a kormánypárt Budakeszin csekély mértékben tudott csak nyerni. Budaörsöt, Szentendrét nemhogy nem sikerült visszaszereznie a Fidesznek, a baloldal több helyütt lokálpatrióta civil egyesület mögé bújva, magabiztosan nyerte meg újra a polgármester-választást.

Ezt az ellenzéki csodafegyvert az idei választásra Pest vármegyében szinte majdnem mindenhol bevetette a baloldal.

A recept szerint nem pártok indultak, hanem magukat lokálpatrióta lakosnak nevező jelöltek. Erre jó példa Budakeszi, ahol mindössze 120 szavazat döntött arról, hogy Győri Ottilia, a Fidesz–KDNP jelöltje marad a város polgármestere.

Ellene egy olyan civil egyesület indult, amelyet kimondottan a választásra hoztak létre.

Tagjai politikai tapasztalattal nem rendelkező magánszemélyek. Bemutatkozásaik többnyire a családi állapotukra tért ki, hiszen városvezetési múltat csak a polgármesterjelöltjük tudott felmutatni, ő is csak igen rövid idejűt.

Tömösi Attila annak köszönhette a polgármester-választáson elért eredményét, hogy jelentős támogatottságú baloldali párt nem indult ellene, ezáltal a Fidesz ellen szavazókat is megnyerte, még ha tapasztalatlanságuk miatt zsákbamacskát is árultak a jövőre nézve. Az egyéni körzetekben nem volt ennyire könnyű dolguk, hiszen más helyi civilek, baloldali összefogás és a Magyar Kétfarkú Kutya Párt is indított jelölteket, így azon pártok szavazóinak voksait nem kapták meg automatikusan, ezért két helyen tudtak győzni és egy listás mandátumot elnyerni.

Feltehetőleg több településen háttéralkuk köttettek azért, hogy a nagyobb támogatottságú baloldali pártok ne indítsanak a civil jelöltre ellenfelet. Nyilván az alku részletei hatalomra kerülés esetén hamar megmutatkoznak majd a pozíciók kiosztásakor.

Magabiztosan nyert a kormánypárt a Zsámbéki-medence kisebb településein, mint Páty vagy Zsámbék. Pátyon a kormány 5,9 milliárd forintos támogatásával autópálya-lehajtót építettek, és hamarosan átadják a Pátyot nyugati irányból elkerülő utat is. A beruházásnak köszönhetően Páty, Biatorbágy, Telki, Budajenő és Budakeszi lakosainak is könnyebbé váltak a mindennapjai.

Baloldali „függetlenek”

Tökön nagy arányban nyert a független jelölt a kormánypárttal szemben. A Magyar falu programból eddig összesen másfél milliárd forint összegű forrás érkezett a térség 5000 fő alatti településeire, melynek köszönhetően több belterületi utat, önkormányzati ingatlant újítottak fel, illetve különböző eszközöket, gépjárművet szereztek be a kisebb települések.

A szintén Pest vármegye 2-es választókörzetéhez tartozó Solymáron a fideszes polgármestert a baloldalhoz köthető Tegyünk Együtt Solymárért egyesület győzte le 16 százalékkal.

Mint a Magyar Nemzet is megírta: csőbe húzták a helyieket. „Megijedtek a felelősségtől! Ma délelőtt felkeresett irodámban Zlinszky Péter, a Tegyünk Együtt Solymárért egyesület színeiben megválasztott polgármester és Tordai Miklós leköszönő önkormányzati képviselő, a solymári baloldal vezetője, egy baloldali parlamenti képviselő közeli hozzátartozója” – ezt már Szente Kálmán írta közösségi oldalán, ő Solymár őszig hivatalban lévő polgármestere. Felajánlották neki, hogy októbertől főállású alpolgármesterként vegyen részt a testület munkájában. „Az ajánlatot természetesen azonnal elutasítottam” – közölte.

Egyébként Tordai Miklós nem más, mint az expárbeszédes Tordai Bence édesapja.

A regnáló polgármester leszögezte: az is nyilvánvaló lett, hogy a pártoktól független, civil szervezetként kampányolók egyértelműen a baloldalhoz kötődnek, még tárgyalni sem képesek nélkülük.

Nagykovácsiban ismét nyert a jobboldali értékeket valló Kiszelné Mohos Katalin, aki a Szépkovácsi Egyesület színeiben indult és a baloldalhoz köthető ÖKO Egyesület jelöltjét győzte le 10 százalékkal a polgármester-választáson.

Az utóbbi egyesület jelöltjei között olyan személyek is megtalálhatók, akik korábban pártszínekben indultak a választáson.

Szentendrén Fülöp Zsolt marad a polgármester, aki a Társaság az Élhető Szentendréért Egyesület (TESZ) színeiben indult baloldali támogatással. A térségben taláható Pócsmegyeren meglepetés történt: a több cikluson átívelő független polgármestert, Németh Miklóst egy szavazattal legyőzte a szintén függetlenként induló Mwajas Krisztina, így lett Magyarország első színes bőrű polgármestere. Egyébként Mwajas már ebben a ciklusban is tagja a képviselő-testületnek.