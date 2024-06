Orbán Viktor minden fontos kérdést megválaszolt

Ursula von der Leyen újrázásra készül

– Bizottsági elnökként két lehetőség van: vagy azt kell mondani, hogy én vagyok az Európai Unió egyik fontos vezetője, és vállalok összeütközéseket is európai intézményeken belül, vagy a politikai vitákat oda kell adni a miniszterelnököknek, és majd végrehajtom, amit a miniszterelnökök mondanak. Von der Leyen viszont a két szerep közé szorult, politikus is volt meg nem is. Ebből lett a baj.

Nekünk olyan bizottsági elnök kell, aki tudja, mi vagyunk az ő munkaadói. Von der Leyen a huszonhét miniszterelnök alkalmazottja.

– jelezte a miniszterelnök. Majd feltette a kérdést: Miért hoz helyettünk döntéseket például az európai külpolitika kapcsán?

Az állam- és kormányfők tanácsának vissza kell vennie az irányítás jogát, a bizottságot vissza kell tolni a végrehajtói szerepébe, az Európai Parlamentet pedig jelenlegi formájában föl kell számolni, és vissza kell térni oda, hogy a nemzeti parlamentek delegálják a képviselőket. Ez volna egy működőképes európai struktúra – mondta.