Csalafinta trükkökkel rabolja el a fiatalok figyelmét a közösségi média + videó

Valóban jó ötlet kitiltani a telefonokat az iskolákból? — erre a kérdésre kereste a választ legújabb adásában a Patrióta.

Mint ismert, az új jogszabály-módosítás felhatalmazta a kormányt, hogy az iskolákban és kollégiumokban bevezesse a „tiltott tárgyak listáját”, amelyek között a mobiltelefon is szerepel. Az intézkedést sokan bírálták, a médiában elégedetlenségüknek adtak hangot, miközben tömegek, köztük szakértők örömmel értesültek a változásról.

Szűts Zoltán (Forrás: Patrióta)

Az adásban felhívták rá a figyelmet, a magyar döntés nem újdonság: az USA egyes államaiban, továbbá Ausztráliában, Japánban és Franciaországban, Görögországban és Olaszországban, de Hollandiában és Belgiumban, valamint az Egyesült Királyságban is tettek már lépéseket az iskolai telefonhasználat korlátozására, több esetben is szigorúbb szabályokat érvénybe léptetve, mint amilyeneket most Magyarországon látunk.

Szűts Zoltán, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Pedagógiai Karának dékánja szerint pedig egyértelműen pozitív hatást gyakorol majd a fiatalok tanulmányaira, ha legalább a tanórák közben korlátozzák a telefonhasználatot — hangzott el az adásban.

Káros hatást gyakorol a fiatalok koncentrációjára

A mobiltelefonok egyre inkább a mindennapjaink részévé válnak, érdemes feltenni a kérdést, hogy milyen hatással vannak a diákokra az iskolákban. A különböző, népszerű közösségi felületek, mint a TikTok vagy az Instagram használata nagyon hatékonyan vonja el a diákok figyelmét, ezzel rombolja a tanulmányi teljesítményt, negatívan befolyásolja a diákok koncentrációs és szociális képességeit.

Szűts Zoltán rámutatott: a digitális eszközöket úgy tervezték, hogy használatuk közben az üzenetek, értesítések, invitációk és videók rögtön megjutalmazzák a felhasználót, így könnyen lekötve a figyelmet.

Az oktatás ezzel szemben egy munka, egy olyan rendszer, ahol ismereteket kell elmélyíteni, és itt nem beszélhetünk azonnal jutalmazásról. Ezért van nehéz dolga nem csak a tanárnak, de a tanulóknak is

— hangoztatta Szűts Zoltán. A dékán rámutatott:

a szabályozás arról szól, hogy az okoseszközöket pedagógiai célra használjuk, tudás és kompetenciafejlesztésre, ugyanis a gyakorlatban jelenleg nem ez történik.

A negatív hatása a sok telefonhasználatnak az, hogy a mai fiatalok nem tanulnak meg fókuszálni és tanulni, úgy érzik, hogy a tudás megkeresése a lényeg az elmélyítése helyett, ez pedig hosszú távon nagyon komoly problémákhoz vezet — közölte a szakember.

Ha valaki nem szerez meg tudást, akkor nincs mire építenie, nem fog összefüggéseket észrevenni, nem lesz kritikai gondolkodása, és ez a társadalmunkra nagyon negatívan hat

— hangzott el az adásban.