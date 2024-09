Van köze a kílmaváltozásnak az idei pusztító árvízhez?

– Két éve történelmi aszály, idén súlyos árvíz sújtja Magyarországot. Ez ugyanannak az érmének – a klímaváltozásnak – a két oldala?

Kovács Erik, az MCC Klímapolitikai Intézetének vezető kutatója. Fotó: MCC

– A 2022-es aszály és az idei száraz, forró nyár egyértelműen a változó klimatikus viszonyok eredménye. A Kárpát-medence éghajlata normál körülmények között is ingadozó, azaz a száraz időszakokat nedves időszakok váltják, azonban a felmelegedés miatt trendszerűen és egyértelműen változnak a hőmérsékleti és csapadékmintázatok. Ez azt jelenti, hogy minden évszak hőmérséklete szignifikánsan emelkedik, és a csapadék időbeli és térbeli eloszlása is változik. Utóbbi esetében ez úgy történik, hogy éves szinten nem látunk érdemi változást, de évszakonként markáns eloszlásbeli különbségek mutatkoznak. A nyarak során nő a száraz napok száma, amellett, hogy nem csökken szignifikánsan a lehulló csapadék mennyisége. Ami kihullik csapadék, az rövid idő alatt, nagy mennyiségben éri el a talajt, és ennek a csapadéknak nagy része nem hasznosul, átfolyik az országon és a Kárpát-medencén. Mivel a nyarak egyre melegebbek és forróbbak, és a légköri áramlási rendszer is fokozatosan változik (gyengülnek a jet streamek), ezért tapasztaljuk azt, hogy a július és az augusztus egyre aszályosabb. A Boris ciklont és az általa okozott közép-európai árvizet nem lehet egyértelműen a klímaváltozás számlájára írni. A mediterrán ciklonok ősszel és télen a Kárpát-medence fő csapadékellátói. A Boris ciklon pusztításáért több szerencsétlen úgynevezett légköri makroszinoptikus állapot együttese okolható.

Egyrészt egy genovai mediterrán ciklonról beszélhetünk, ami rendkívül szeszélyes légkörfizikai jelenség, másrészt Boris tovább haladását akadályozta, hogy tőlünk északra, keletre és nyugatra is blokkoló anticiklonok helyezkedtek el, melyek akadályozták a tovább haladását. Harmadrészt – itt jön be a klímaváltozás – folyamatos volt a hő- és nedvesség-utánpótlása. Egyszerre kapott energiát a túlmelegedett Földközi-tengertől, a Fekete-tengerből is energiához jutott, ráadásul mivel egy kora őszi mediterrán ciklonról beszélhetünk, a talajoknak is hőtöbbletük volt, melyek megint csak pluszenergiát juttattak neki. És végül a nyáron felhalmozódott légköri telítetlen vízgőz is erősítette a ciklont. Tehát látható: egyszerre több feltétel is teljesült, hogy Boris ekkora problémát okozzon a régiónkban.

De Boris nem egyedi, sőt semmi extremitás nem volt benne, ami azt sugallaná, hogy a klímaváltozás eredménye lenne.

A mediterrán ciklonok rendkívül szeszélyes és „hibrid” légköri képződmények, melyek a Kárpát-medence számára nagyon fontosak, különösen az őszi és téli időszakban. Nekik köszönhetjük a téli fél év bőséges csapadékait, illetve a korábbi nagy hóviharokat és országos havazásokat.