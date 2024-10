Apadásnak indult a Tisza

Elindult a lejtőn Magyar Péter, miután az utóbbi hetekben a Tisza Párt elnöke kudarcot kudarcra halmozott. Mint ismert, múlt hét szombaton az MTVA székháza előtt tartott tüntetést a baloldali politikus, azonban a nagy várakozásokkal ellentétben alig pár ezer ember jelent meg a demonstráción. Előzetesen a Tisza Párt vezére százezres tömegről beszélt, ám láthatóan elfogyott a lendület. Magyar Péter azért tüntetett, mert nem hívják meg a közmédiába, az MTVA közleményéből is pontosan lehet látni, hogy többször hívták őt is vagy a párttár­sait, de egyikőjük sem ment be a stúdióba.