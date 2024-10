Különösebben megfeszülni sem kell, hogy egyszerre fogyjon és jól is érezze magát, de ezt azért jó, ha tudja

Mozgás közben mindenféle olyan hormon termelődik, ami jót tesz a közérzetünknek. Ilyen az endorfin és a szerotonin, amelyeket főleg a csokoládéval és az étkezéssel kötünk össze, azonban ezek mozgás hatására is termelődnek

– részletezte a Magyar Nemzetnek a Pszicológus13 Központ vezetője. Katona Katalin hozzáfűzte, mozgás közben dopamin is termelődik, amely a figyelmi funkciók élesedéséért is felel. – Tehát ha sokat tanulunk, vagy nagyon kell koncentrálni a munkahelyünkön, már csak azért is érdemes megszakítani azt egy kis gyaloglással, mert minden, ami mozgás, csökkenti a stresszhormon szintjét, tehát közvetve hathatunk a stresszkezelésre is – fejtegette, és felhívta a figyelmet arra is, hogy mindez különösen fontos lehet azoknak, akik irodában dolgoznak. A mesterséges fény ugyanis nem segíti a szerotoninszint emelkedését, miközben a természetes fény segíthet ezeknek a hormonoknak a szintjét növelni. Megjegyezte továbbá, hogy

mindannyian szeretünk tetszeni, és akinek az életének eddig nem is volt része a sport, annál akár húsz perc, fél óra séta is beindíthat egy változást.

– Amikor büszkék vagyunk a testünkre, és jól érezzük magunkat a bőrünkben, az általában jó irányban hat az önbizalmunkra is – jegyezte meg a pszichológus. További érdekességképpen elmondta azt is, szexuálterápiákban is szokták javasolni a tempós sétát nagyjából húsz percig, hiszen a mozgás hatására tesztoszteron termelődik, amely férfiak és nők esetében egyaránt hozzájárulhat a szexuális vágy növekedéséhez. A gyaloglás előnyeit azonban érdemes lehet fizikai szempontból is górcső alá venni.