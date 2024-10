Ma van az állatok világnapja, javában tart az állatvédelmi témahét

Állatvédelmi piknikkel indult az állatvédelmi témahét, amely szorosan kapcsolódik a ma esedékes világnaphoz. A kormány nemcsak egy napot, hanem két héten át foglalkozik az állatvédelem ügyének népszerűsítésére és állatvédelmi oktatásra. Ovádi Péter, az állatvédelmi cselekvési terv kidolgozásáért és végrehajtásáért felelős kormánybiztos nyitóbeszédében arra hívta fel a figyelmet, hogy ez a rendezvény nemcsak ismeretterjesztésre, hanem a közösségi összefogás erősítésére is szolgál, miközben szórakoztató élményeket nyújt a látogatóknak. Az Állatvédelmi piknik az az esemény, amely immár hagyományt teremt a közösségi összefogás és az állatvédelem népszerűsítésében.

Vetter Szilvia, a Közös Ügyünk az Állatvédelem Alapítvány kuratóriumi elnöke hozzátette: az összefogás évről évre erősödik, egyre több partner és szakember csatlakozik, ami által a felelős állattartás alapelvei egyre szélesebb körben terjednek. Idén nyár végéig az Alapítvány közvetlenül háromezer hátrányos helyzetű gyermekhez jutott el kiscsoportos kutyás és macskás foglalkozásokkal, valamint 4500 gyermekhez élő állatos színházi előadásokkal, az állatvédelmi témahéten ezek a számok tovább nőnek majd.

Hogyan ünnepeljük idén az Állatok világnapját?

Az Állatvédelmi Cselekvési Terv Kidolgozásáért és Végrehajtásáért Felelős Kormánybiztosi Titkárság által szervezett állatvédelmi témahét programsorozat célja, hogy felhívja a figyelmet az állatokkal való felelős bánásmódra, a környezettudatosságra, valamint a természet védelmére. A regisztrált intézmények ingyenes oktatóanyagokhoz, előadásokhoz juthatnak hozzá a témahét weboldalán keresztül, ezáltal a gyerekek interaktív módon, játékos formában ismerhetik meg, hogyan bánjanak tisztelettel az állatokkal, és hogyan óvják a természetet.

– Örömünkre szolgál, hogy ilyen nagy érdeklődést tapasztalunk az állatvédelmi témahét iránt. Fontos, hogy már fiatal korban elkezdjük átadni azokat az értékeket, melyek révén gyermekeinkből állatbarát, környezettudatos felnőttek válhatnak. Hiszünk abban, hogy a témahét során szerzett ismeretek hosszú távon is hatással lesznek a gyermekek szemléletére – sorolta Ovádi Péter, az állatvédelmi cselekvési terv kidolgozásáért és végrehajtásáért felelős kormánybiztos.

Mesekönyv készül a gyermekeknek

A prevenciós és terápiás program első lépéseként egy különleges mesekönyv készül, amely játékos, mégis mélyreható módon dolgozza fel a gyermekkori állatkínzás okait és következményeit. A mesekönyv történetei a gyerekek számára is könnyen érthető szituációkban mutatják be, hogy milyen érzelmi és fizikai hatásokkal járhat az állatok bántalmazása, illetve milyen szerepet játszik az empátia és az odafigyelés a mindennapi helyzetekben. Emellett a könyv interaktív feladatokat is tartalmaz, amelyek segítenek a gyerekeknek abban, hogy jobban megértsék az állatok érzéseit és szükségleteit. Ezek a feladatok játékosan tanítják meg a felelős állattartás alapjait, és támogatják a gyerekeket abban, hogy az esetleges helytelen viselkedéseket időben felismerjék és elkerüljék.

Az idei állatvédelmi témahéten az oktatási intézmények mellett állatmenhelyek, állatkertek, erdészetek, nemzeti parkok és egyéb, állatvédelemhez köthető szervezetek is bekapcsolódnak a programba. Ennek köszönhetően a gyermekek első kézből ismerhetik meg az állatmentés és állatgondozás mindennapjait, valamint találkozhatnak szakértőkkel, akik inspiráló történeteiken keresztül mutatják be az állatokkal való helyes bánásmódot.

Az állatok világnapját Assisi Szent Ferenc halálának évfordulóján tartják

A legnagyobb állatvédelmi szervezet, a WWF tájékoztatása szerint Firenzében, egy 1931-ben tartott környezetvédelmi konferencián merült fel először az állatok világnapjának (World Animal Day) gondolata. Az október 4. pedig azért lett a kiválasztott nap, mert ez Assisi Szent Ferenc halálának napja, egyúttal emléknapja is. Ez a nap tisztelgés az állatok védőszentje, Assisi Szent Ferenc előtt, aki már a 13. század elején azt hirdette, hogy mindent szeretnünk kell, ami körülvesz minket, legyen az élő vagy élettelen.

Az állatok világnapjának alapelve, hogy az állatok boldogabbá teszik életünket, segítőtársként és barátként gazdagítják mindennapjainkat. Az ünnep célja, hogy az ember és állat közötti barátságot erősítse, valamint felhívja a figyelmet az együttélés fontosságára.

Így csatlakozhatsz az állatok világnapjához

A világnap nemcsak a háziállatokról és az állatjólétről szól, hanem az összes vadon fellelhető állatot magában foglalja. A WWF fajvédelmi tevékenységét támogathatjuk azzal, ha jelképesen örökbefogadunk egy vadlovat, tigrist vagy akár egy jegesmedvét. Amellett, hogy adományunkkal segítünk abban, hogy ezek az állatok továbbra is zavartalanul élhessenek természetes környezetükben, gazdagabbak leszünk egy, az örökbefogadott állatot ábrázoló plüssfigurával és egy névre szóló nevelőszülői oklevéllel is.

Az állatkerti fajvédelmi programokat szintén örökbefogadással támogathatják az adott város intézményében. A Fővárosi Állat- és Növénykertben ma kezdődő állatszeretet-ünnepen, valamint az állatkerti nevelőszülők találkozóján e hét vasárnap programokkal emlékeznek meg.

A kormány támogatja az állatvédelmi szervezeteket

Több száz állatvédő szervezet van Magyarországon, csaknem háromszáz jelentős állatmentő tevékenységet végez. A magyar kormány fontosnak tartja, hogy a kiemelkedő munkát végző szervezeteket támogassa. Az állatvédelemmel foglalkozó civil szervezeteknek meghirdetett, év elején kiírt, ötszázmillió forintos keretösszegű pályázaton 277 szervezet nyert el támogatást. A nyertes pályázatok közül 237 társállatokkal foglalkozik. Emellett a nyertes pályázatok száma majdnem százzal nőtt a korábbihoz képest. Továbbá negyven nyertes pályázat mentőkutyákkal, valamint vadonélő, illetve haszonállatokkal foglalkozik. A pályázattal elnyerhető vissza nem térítendő támogatás összege háromszázezer forinttól tízmillió forintig terjedhetett. A pályázaton szervezetenként átlagosan körülbelül 1,8 millió forintot tudnak biztosítani. A legkisebb vissza nem térítendő támogatási összegben, háromszázezer forintban két pályázó részesült. Először 2022-ben írtak ki ötszázmillió forintos keretösszegű pályázatot a civileknek, akkor 187 szervezetet tudtak támogatni.