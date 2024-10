Vele ijesztgették a balos lapok az Orbán-kormányt, de ez sem jött be

Igazán drámai hangulat uralkodott el a minap a parlamentben, amikor Fekete-Győr András – a maga módján ugyan, de – elköszönt a közélettől. A távozó képviselő hétfőn ugyanis olyan hangzatos gondolatokkal tette emlékezetessé utolsó felszólalását, melyek szerint Magyarországon diktatúra van, ő maga pedig politikai elítélt, ezért kapott egyéves börtönbüntetést (két évre felfüggesztve). Elmondta, hogy ha börtönbe zárják, akkor is küzdeni fog, de most kivonul a teremből.

Mint ismert, a Momentum politikusát a múlt héten jogerősen bűnösnek mondta ki hivatalos személy elleni erőszak vádjában a Fővárosi Ítélőtábla, és felfüggesztett börtönbüntetést kapott. A leköszönt politikus amiatt került a vádlottak padjára, mert 2018-ban a munka törvénykönyvének módosítása miatti tüntetéseken füstgránátot dobott a rendőrsorfal elé.

A Momentum egykori elnöke örömmel jelentette be a közösségi oldalán a jogerős ítéletet, és arról írt: „Életem végéig büszke leszek rá, hogy elítéltek egy önkényes, korrupt rendszer elleni fellépésért. Az ítélet csak megerősíti bennem, hogy küzdeni kell a rendszer ellen. Továbbra is ott leszek az első sorban, amikor cselekedni kell.”

De hogyan jutott idáig a 2017-ben debütált ifjú, akitől – az akkori baloldali szalagcímek tanulsága szerint – megijedt az egész Orbán-kormány?

Fideszes ebédek, párizsi pálfordulás

Fekete-Győr András mindössze 28 éves volt, amikor az olimpiaellenes népszavazást kezdeményező Momentum Mozgalom alapítójaként és vezetőjeként berobbant a politikai életbe. A baloldali sajtó akkoriban őt is messiásként emelte a címlapokra.

A „fiatal éveiről” a baloldali sajtóban megjelent cikkekből kiderült, hogy a gimiben menőnek számított, azt viszont kikérte magának mindig is, ha Orbán Viktorhoz hasonlították. Noha fideszes családban nőtt fel, kiábrándult, a miniszterelnökről is megvolt a maga véleménye. „Mindegy, hogy ki volt 1989-ben, én nem szeretem őt, mert elárulta a rendszerváltást, öncélúvá és képmutatóvá vált a politikája” – hangoztatta, ezzel persze rájátszva arra, hogy a balos sajtóban a fiatal Orbánhoz is hasonlítgatták a szakálla miatt.

A Momentum Mozgalom népszerűsége hamar megugrott 2017-ben, a gyors felfutásukat pedig eleinte ügyesen meglovagolta az alapító, Fekete-Győr András. A párt arculatát is hozzá igazították, vagyis inkább az Y generáció tagjaihoz, akik a rendszerváltozás idejében születtek, de politikailag elvileg a senkiföldjén helyezkedtek el.

Fekete-Győr már akkoriban hozta a „kiábrándult fideszes” figuráját, arról mesélt interjúiban, hogy az SZDSZ náluk inkább szitokszó volt, és elmondása szerint mindenki fideszes volt, ő maga is Orbán Viktorra szavazott még 2010-ben, ám ezt követően hamar kiábrándult a pártból.

De nem csak a jobboldallal volt elégedetlen, a politikus életében Párizsban történt a pálfordulás, amikor rájött, milyen reménytelen is az MSZP–Együtt–DK–PM–Liberálisok összefogása, amelyet szerényen kormányváltó összefogásnak neveztek el a 2014-es választások előtt.

A Momentum alapítója elmondása szerint rögtön össze is csomagolt, és hazajött, hogy rendet tegyen a magyar politikai életben, és pártot alapítva egy újgenerációs politikai közösséget hozzon létre. Az új politikai erő létrehozásából viszont hamarosan lejjebb adott, és a párt lejtmenetbe került.

Nesze neked, új politikai erő

A kezdeti Nolimpia-kampány utáni lendületet nem sikerült mandátumokra váltania, és megbukott a generációs párt elmélete is, hiszen 2018-ban az ötszázalékos parlamenti küszöb alatt maradtak (úgy tűnik, a fiataloknak mégis volt pártjuk, vagy nem mentek el szavazni, de az biztos, hogy nem szavaztak tömegesen a Momentumra), egy évvel később viszont, a 2019-es önkormányzati választáson megnyertek néhány polgármesteri széket, az EP-választáson pedig 9,9 százalékos eredménnyel sikerült Cseh Katalint és Donáth Annát is bejuttatni az Európai Parlamentbe, ami nem várt siker volt az olimpiaellenes pártnak.

A viszonylagos sikerek után azonban nem sokáig maradt önálló politikai entitás a Fekete-Győr által vezetett Momentum.

A pártelnök párizsi szobájában dédelgetett álmát, mely szerint egy új politikai erőt kell létrehozni Magyarországon, végül elfeledte, ahogy azon véleményét is, hogy a baloldal vállalhatatlan és reménytelen: a kormányváltás reményével és ígéretével ugyanis a Momentum 2022-ben összefogott a baloldali pártokkal az országgyűlési választásra, így bejutottak ugyan a parlamentbe, de a kormányváltás ismét elmaradt.

Fekete-Győr András egyébként nem ebbe, hanem már a miniszterelnöki előválasztási gyenge szereplésébe bukott bele, ahol nagyon leszerepelt, ezután pedig 2021 októberében távozni kényszerült a párt elnöki posztjáról.

A parlamentben aztán még egy ideig ő volt a pártja frakcióvezetője, de végül ebből a pozíciójából is leváltották, amikor az új pártelnök Gelencsér Ferenc lett. Azzal pedig, hogy elítélték, immáron az is eldőlt, hogy első parlamenti ciklusát ki sem fogja tölteni. Fekete-Győr András maga jelezte, hogy mandátumát átadja Cseh Katalinnak, aki júliusban csúfosan kizúgott az Európai Parlamentből, a Momentum ugyanis nem érte el az ötszázalékos küszöböt ezen a választáson.

A parlamenten kívül is talált helyet magának

Fekete-Győr András kisfiús politikai törekvéseiből, amelyben rendszerint azt hangoztatta, hogy kizárólag Magyarország érdekeit tartja szem előtt, mára csupán egy dühös, jogerősen elítélt politikus szavai csengenek vissza, akinek egyetlen törekvése, hogy belerúgjon a hazájába.

Aki pedig attól tartott volna, hogy Fekete-Győr András munka nélkül marad, most fellélegezhet, mert magához illő állást kapott: a párt alapítványánál folytatja majd a munkát, hogy kormányváltó törekvéseit megvalósítsa.

A külföldi támogatásokkal kitömött alapítványnál azon fog dolgozni, hogy a varsói modellt honosítsa, vagyis a Brüsszelből irányított lengyelországi kormánybuktatás receptjét használja Magyarországon.

– Azon fogok dolgozni, hogy hazahozzuk Varsóból azokat a jó példákat, amelyek az ottani kormányváltást jelentették, és ezeket felajánljuk az új rendszerváltás ügyének 2026-ra – árulta el a jövőre vonatkozó terveit.

Fekete-Győr felemelkedéséről és bukásáról elmondható, hogy őt még azelőtt próbálták messiásnak láttatni a balos médiában, mielőtt ez divat lett. Emlékezetes, azóta volt már messiás Jakab Péter, Márki-Zay Péter, most pedig aktuálisan Magyar Péter is.