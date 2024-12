Íme Magyar Péter nyolc legemlékezetesebb hazugsága

Nehéz dolga van annak, aki Magyar Péter hazugságait szeretné összegyűjteni, az illetőnek ugyanis a bőség zavarával kell megküzdenie. A Magyar Nemzet nekirugaszkodott a feladatnak, a következőkben a Tisza Párt vezetőjének nyolc jellegzetes hazugságát mutatjuk be.

1. Nem lesz politikus

Magyar Péternek már a politikai pályafutása is alapvető hazugsággal indult az év elején.

Magyar a Partizánnak február végén adott interjúban még rossz viccnek nevezte azt a felvetést, hogy belépne a politikai térbe.

Ehhez képest néhány napon belül létrehozott egy mozgalmat, amelynek bevallott célja a kormány megbuktatása volt, és a Talpra, Magyarok! égisze alatt színtiszta politikai rendezvényt is szervezett március 15-re. Nem sokkal később Magyar Péter a nevére vette a Tisza Pártot, amelyet az önkormányzati és az európai parlamenti (EP) választáson is elindított.

2. Nem megy Brüsszelbe

Noha a pártja EP-listáját vezető politikus többször is fogadkozott, hogy mandátumot szerezve sem menne ki Brüsszelbe, a június 9-i választás utáni nyilatkozataiban már úgy érvelt, hasznosabb lenne, ha ő is beülne az Európai Parlamentbe. Így is tett.

Figyelemre méltó, hogy Magyar egy chatfórumon úgy fogalmazott az EP-képviselőségről, hogy az a „legnagyobb kamuállás a világon havi húszezer euróért”.

3. Nem kell mentelmi jog

Magyar a mentelmi ügy kérdésében is meghazudtolta magát. A Tisza Párt elnöke a június 9-i európai parlamenti és önkormányzati választások előtti kampányban még a jogi védelem intézményének eltörlését ígérte. A június 21-i diszkóbotránya után viszont már egészen másként állt a kérdéshez: esze ágában sem volt lemondani az EP-képviselőként őt megillető jogi oltalomról.

Emlékezetes, lopás miatt a Központi Nyomozó Főügyészség előtt folyamatban lévő nyomozás eredményeként Polt Péter legfőbb ügyész indítványt tett az EP elnökénél Magyar Péter mentelmi jogának felfüggesztésére.

Így az Európai Parlament döntésén múlik, hogy a hatóságok elindíthatják-e az eljárást Magyar Péter ellen. Ő maga ugyanis nem mond le mentelmi jogáról.

4. A szír gép ügye

Amellett, hogy Magyar Péter már a politizálása alapvető kérdéseit illetően is félrevezette a követőit, a legkülönfélébb témákban ontotta magából a hazugságokat.

Az egyik legsúlyosabb ilyen eset a minap történt, amikor is a Magyar Hangtól származó álhírt átvéve Magyar azt terjesztette a közösségi oldalán, hogy titokban, a Terrorelhárítási Központ biztosítása mellett Budapesten landolt Bassár el-Aszad bukott szír diktátor.

Noha a lap kevéssel a közlés után beismerte, hogy álhírről van szó és nyilvánosan bocsánatot kért, Magyar Péter semmilyen formában nem mentegetőzött és a Facebook-oldalán továbbra is megtalálható az álhír.

Magyarék álhírterjesztése ügyében az Alkotmányvédelmi Hivatal vizsgálatot indított és a polgári titkosszolgálatok részvételével az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottsága is ülésezett, mivel a hamis információ az ország biztonságára nézve is komoly kockázatot hordozott.