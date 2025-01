Karácsony bizalmasáig érnek a fővárosi korrupciós hálózat szálai?

Egyre nagyobb hullámai vannak a Rákosrendező körüli botránynak. Mint arról beszámoltunk, hatalmas telekügyletre készül a Karácsony Gergely vezette főváros: a csődközeli helyzetben lévő önkormányzat szeretné megvenni a nemzetközi befektetők elől Rákosrendező százhektáros területét. Ráadásul a Mandiner értesülése szerint az ingatlanüzletben nem más segíthet Karácsonynak, mint a volt baloldali miniszterelnök, Bajnai Gordon. Mindezt úgy, hogy a budapesti baloldalra évek óta árnyékot vet egy súlyos ingatlanpanama-botrány.

Korrupciósbotrány Karácsony Gergely Városházáján (Fotó: Mirkó István)

Cikksorozatunk eddigi részeiben bemutattuk, hogy 2021 őszén különböző, nyilvánosságra került hangfelvételekből kiderült: a Városházát többmilliárdos „jutalékért” cserébe akarták egyesek értékesíteni. A titokban rögzített beszélgetések alapján ráadásul az a kép is kirajzolódott, hogy a fővárosban – a Városháza eladási tervén túl – az ingatlanértékesítésekre szakosodva egy jól behatárolható kör jutalékos rendszert” működtetett. Jutalék alatt kenőpénzt kell érteni.

Négy gyanúsított

Megírtuk azt is, hogy a több szálon futó ügyben a Nemzeti Nyomozó Iroda nyomoz, a hatóság eddig már négy gyanúsítottat kihallgatott. Egyikük az a Berki Zsolt, aki a korrupciós botrány kulcsfigurájának tekinthető.

Az eddigi adatok szerint a hivatalos pozíció nélkül tevékenykedő férfi több, Magyarországon ismert üzleti kört is megkeresett a Városháza-projekttel és több más budapesti ingatlan-adásvétellel összefüggésben.

De erről mindjárt.

Bajnai hangja a titkos hangfelvételen

Előtte azt a korábbi információinkat idézzük fel, amely szerint gyanúsított még az ügyben Berki Zsolt testvére, a kiváló baloldali kapcsolatokkal rendelkező Berki József is. A nyomozást megkönnyíthette, hogy Berki Zsolt szerepel a hangfelvételeken, amelyeken Bajnai Gordon hangja is beazonosítható. Bajnait – az egyik hanganyag szerint – abba a tárgyalásba vonták be, amikor a Városházát az orosz származású, milliárdos Rahimkulov családnak próbálták eladni.

Többmilliárdos jutalék a Városháza eladásáért

Az oroszokon kívül, Berkin keresztül, izraeli, amerikai, arab és olasz üzletembereknek is felajánlották a Városházát. Utóbbi befektetők képviselője az a Riccardo Salvatore volt, aki egy vallomás szerint többmilliárdos jutalékot, kenőpénzt emlegetett a Városháza eladása kapcsán. Az olasz üzletemberről érdemes tudni, hogy számos személynek megadta a Városháza paramétereit, jellemzőit és a jövőbeli hasznosítási lehetőségeit. Fontos körülmény:

Salvatore ragaszkodott ahhoz, hogy az ügyletben részt vevők titoktartási nyilatkozatot írjanak alá, továbbá a vállalkozó a botrány kirobbanása után azt kérte a vele kapcsolatban lévőktől, töröljenek minden, a Városházával összefüggő üzenetet, dokumentumot.

Egy újbudai telekért is járt volna a kenőpénz, el akarták tüntetni a nyomokat

A nyomok eltüntetése akár azért is lehetett fontos, hogy ne lehessen azonosítani a szereplőket, akik a Városházán kívül több ingatlant is értékesíteni akarhattak, működtetve a „jutalékos rendszert”. Az érintett ingatlanok közé tartozott a Rimaszombati út 2–4. címen található telek is. A terület a Budaörsi út és a Koszorúslány utca között terül el, nagysága 29 560 négyzetméter. A bemutató anyag szerint a Budapesten kiemelt kereskedelmi környezetben kifejezetten kuriózumnak számít egy ilyen méretű telek. A kenőpénz – a kiszivárgott információk alapján – ez esetben sem maradt volna el.

Karácsony bizalmasáig is elért a jutalékos rendszer?

Ha már a csúszópénzeknél tartunk: több hangfelvételen elhangzott, hogy a Berki család „benne van a buliban”. Az egyik hanganyag szerint Berki Zsolton kívül Karácsony korábbi helyettese, a Főpolgármesteri Hivatal jelenlegi főigazgatója, Kiss Ambrus is részesült a „jutalékokból”. Hozzátesszük, Kiss Ambrust a rendőrség nem gyanúsítja jelenleg semmivel, házkutatást ugyanakkor tartottak már az irodájában.

A rögzített beszélgetésekben arról is esett szó, hogy a főpolgármester jogi főtanácsadójának, Tordai Csabának fontos szerepe van a rendszerben, hiszen minden egyes szerződés, ingatlanügylet a keze alatt megy át, „ő láttamozza” azokat, ugyanakkor „nem pénzezik”. Utóbbinak azonban ellentmondhat, hogy egy másik bűnügyben, a Karácsony fémjelezte 99 Mozgalom félmilliárdos kampányfinanszírozási botránya miatt kétszer is volt házkutatás az ügyvédi irodájában. Az egyik kutatás során ráadásul a hatóság értesülésünk szerint okirat-hamisítás gyanúját erősítő bizonyítékokat foglalt le.