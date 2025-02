Betegségek a közösségi médiában – átverések és emberi sorsok

Egyre többször lehet találkozni olyan tartalommal a közösségimédia-platformokon – de főleg a TikTokon –, amelyben gyógyíthatatlan betegségekben küzdő emberek bemutatják részletesen betegségüket és annak lefolyását is, sokszor egészen az utolsó pillanatig. Egy ilyen, online tartalom elkészítésére sok minden motiválhatja a betegeket, sok esetben nyomot akarnak hagyni a világban, vagy akár pénzt is gyűjthetnek többek között a kezelésükre, családjuk támogatására, vagy esetleg olyan alapítványoknak, amelyek a tartalomkészítőhöz hasonló betegeknek segítenek.

Betegségek a közösségi médiában (Fotó: Pexels)

A pénzgyűjtési lehetőség azonban a csalókat is megihleti.

Ezt az utóbbi eshetőséget mutatja be az Almaecet, a Netflix egyik nemrég bemutatott sorozata is. Az igaz történeten alapuló hatrészes széria középpontjában Belle Gibson áll, aki a 2010-es évek elején egy addig még nem igazán látott módszerrel csapott be rengeteg embert. Az azóta elítélt csaló azt állította magáról, hogy halálos beteg volt, de legyőzte agytumorját az egészséges életmódnak köszönhetően. Az influenszer azzal hitegette követőit, hogy a diétájának és alternatív módszereknek köszönhetően sikerült legyőzni a betegséget. Az ausztrál nő könyvet is írt, de az igazán nagy, milliókat átverő lépése az volt, amikor elkészítette a The Whole Pantry nevű alkalmazást.

A kártyavár végül összedőlt és kiderült, hogy Belle Gibson nem volt soha rákos,

ezért eljárást indítottak ellene a vásárlók megtévesztése és nagy értékű csalás miatt. A bíróság 2017-ben 410 ezer ausztrál dollár bírságot szabott ki rá, amelyet azonban a mai napig nem fizetett ki teljes mértékben.