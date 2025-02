Brüsszel nekiment a magyar oktatásnak, a kormány megvédi az egyetemeket

Levelet írt Hankó Balázs miniszternek az Európai Parlament kulturális és oktatási bizottságának zöldpárti elnöke, sürgetve, hogy a bizottsági javaslatokat építsék be a magyar törvényekbe a modellváltott egyetemek kapcsán – tudta meg a Magyar Nemzet.

Lapunk információi szerint

a bizottság elnöke többek közt azt kéri, hogy zárják ki a magyar rektorokat az egyetemek fenntartó alapítványok kuratóriumaiból, hogy olyan szabályokat léptessen életbe a magyar kormány, hogy Brüsszelben mondhassák meg, hogy kik lehetnek a magyar egyetemek vezetői, valamint Brüsszelből irányított NGO-k felügyeljék az egyetemek fenntartó alapítványainak testületi választásait.

A Magyar Nemzet úgy tudja, a kultúráért és innovációért felelős miniszter válaszolt is a bizottsági elnöknek, melyben Hankó Balázs felidézi: ha már a brüsszeli kettős mércéről beszélünk, ezekben az alapítványokban a magyar országgyűlési képviselőket összeférhetetlennek minősítették, ugyanakkor Ursula von der Leyen, Manfred Weber és párttársai, valamint a levelet jegyző zöldpárti elnök asszony szerint is az EP-képviselők simán részt vehetnek az egyetemi alapítványok munkájában.

Azaz egyértelmű itt is a brüsszeli terv, rektorok helyett Brüsszel helytartói üljenek az alapítványokban, és Brüsszel és a most Amerikából kiszoruló NGO-k mondják meg, kik lehetnek az egyetemi vezetők Magyarországon, mit tanulhatnak a diákok

kikkel működhetnek együtt, és ha rendesen viselkednek, még külföldi utat is szerveznek, persze csak olyan egyetemre, ahol a woke és a cancel culture a tudatformáló – olvasható a lapunk birtokába került miniszteri válaszban.

Hankó Balázs szerint nem áll távol a demokráciát, a jogállamot semmibe vevő eljárás amúgy sem az Európai Parlamenttől, ahogy annak kulturális és oktatási bizottsági elnökétől sem. „Egy nemrég készített interjúban büszkén vallja be, hogy bár a Patriótáknak kellett volna a bizottság elnöki székét adniuk, de az úgy demokratikus, hogy ő veszi át tőlük, semmibe véve így több millió ember szavazatát, semmibe véve a harmadik legerősebb frakciót, csak azért, mert a Patrióták Brüsszel ellenzéke. Így működik a brüsszeli demokrácia” – érvel a miniszter.

Itt az ideje, hogy a Patrióták közösen emeljék fel szavukat a bizottság jogszerűtlen, magyar egyetemistákat üldöző döntéseivel szemben. Meg kell védeni az egyetemeket a bizottság mindent uralni akaró ideológiájával szemben.

A magyar egyetemek részére ezzel szemben egy új nemzetköziesítési program indult Pannónia néven, ami sikeresebb, mint az Erasmus volt. Már most az első őszi félévben háromezer diák, oktató, kutató jutott el nemcsak Európa, hanem a világ vezető egyetemeire is. Magasabb ösztöndíjjal, teljes kreditelismeréssel – sorolja Hankó Balázs, hozzátéve, hogy míg Brüsszel kizár, addig a Pannónia program befogad, mert a megújult magyar egyetemeken tanuló külföldieknek is biztosítja a lehetőséget.

A miniszter leszögezte azt is, hogy a Pannónia program folytatódik a tavaszi félévben, a cél, hogy ötezer egyetemista, kutató, oktató vegyen részt ilyen programokban, és örömmel várják a nemrég Brüsszel által az Erasmusból kizárt bécsi Modul egyetem diákjait is.

