Életfogytiglani börtönt kockáztatnak a dílerek

Több fontos kérdésben is döntött a héten az Országgyűlés, megszavazták az új drogellenes törvénycsomagot, az energiaitalok árusításának tilalmát a 18 év alattiaknak és az EP-képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségét is szigorították. A döntésekről ifjabb Lomnici Zoltán beszélt az Origónak.

Ifjabb Lomnici Zoltán szerint a legfontosabb parlamenti döntés a vagyonnyilatkozatokra vonatkozik (Fotó: MTI/Lakatos Péter)

A Századvég tudományos igazgatója szerint az elfogadott törvények közül a legfontosabb az európai parlamenti képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettsége, amely előírja, hogy a magyarországi európai parlamenti képviselők részletes vagyonnyilatkozatot kötelesek benyújtani a képviselői ciklus kezdetén, minden év januárjában, valamint a megbízatás lejártakor is. A vagyonnyilatkozathoz csatolni kell a közös háztartásban élő hozzátartozók azonos tartalmú vagyonnyilatkozatát is.

Amennyiben egy képviselő elmulasztja a nyilatkozat megtételét, vagy szándékosan valótlan adatokat közöl, az NVB pénzbírságot szabhat ki

– hangsúlyozta az alkotmányjogász.

Ifjabb Lomnici Zoltán rámutatott, hogy a gyermekek egészségének megőrzéséről szóló most elfogadott törvényjavaslat célja, hogy megtiltsa az energiaitalok értékesítését és kiszolgálását 18 év alattiaknak. A szabályozást megszegőkre az alkoholt, dohányterméket és szexuális terméket érintő szabályozásokhoz hasonló szankciók vonatkoznak. A hatóság a jogsértéstől számított legfeljebb egy évre megtilthatja az energiaital és akár egyéb termékek forgalmazását. Három éven belüli ismételt jogsértés esetén legfeljebb harminc napra bezárhatják az érintett üzletet – ismertette az alkotmányjogász. Emlékeztetett: a szabályozást tudományos és statisztikai háttérrel támasztják alá.

Súlyos egészségügyi hatások is kapcsolódnak az energiaital fogyasztásához. Ilyen lehet a szapora pulzus, vérnyomás-emelkedés, pánikroham, hányinger, álmatlanság, izzadás. Ennél is súlyosabb esetekben kórházi ellátás, sőt halálos kimenetel is előfordulhat.

Ez a törvényjavaslat egy gyermekvédelmi célú szabályozás, amely az energiaital-fogyasztás súlyos következményei miatt 18 év alattiak esetében szigorú tiltást vezet be, és a jogszabályt be nem tartók számára kemény fogyasztóvédelmi szankciókat határoz meg

– emelte ki.

A tudományos igazgató szerint azonban a mindennapokra a legnagyobb hatást az új magyar drogtörvény fogja gyakorolni, amelynek lényege, hogy az állam zéró toleranciát hirdet a kábítószerekkel szemben, és ehhez jelentősen szigorította a vonatkozó jogszabályokat. Fő céljuk a kábítószerek előállításának, használatának, terjesztésének és népszerűsítésének teljes felszámolása, különösen a fiatalok védelme érdekében – jelezte.

A legfontosabb változások közt vannak a büntetőjogi szigorítások: a kábítószer fogyasztása mostantól önálló bűncselekmény, amely két évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető, még csekély mennyiség esetén is – hívta fel a figyelmet ifjabb Lomnici Zoltán. Hozzátette: az elterelés lehetősége is korlátozódik, ugyanis csak akkor alkalmazható, ha a tettes együttműködik és beismerő vallomást tesz.

A kábítószer-kereskedelem, gyermek bevonása, illetve közintézmény közelében történő bűncselekmény esetén a büntetés öt évtől életfogytig is terjedhet

– hangsúlyozta az alkotmányjogász.