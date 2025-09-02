Rolleren bukott le az iraki drogterjesztő Budapesten

A Budapesti Rendőr-főkapitányság közleménye szerint három nyomozó szúrta ki még július 15-én a fővárosban azt a férfit, aki rollerrel közlekedett és egy ház kapujához tartott. A rendőrök igazoltatták, de ő megpróbált elmenekülni, végül feltartóztatták. Zsebében nagyobb összegeket találtak kisebb kötegekben, a roller tárolójában pedig marihuánaszagú táska és növényi maradványok voltak – közölte a rendőrség a Police.hu-n.

Három kiló marihuánát találtak a férfinál Fotó: police.hu

A férfi mindent tagadott, még a rollert és a telefont is, pedig a nyomozók szerint a fülhallgatója közvetlenül az eszközhöz csatlakozott. Nála volt a ház beléptetője és egy lakáskulcs is.

A BRFK Bűnügyi Bevetési Osztályával együtt jutottak be a lakásba, ahol előkészítve 300–400 gramm marihuánát és több száz önzáró tasakot találtak. A kábítószer-kereső kutya további bontatlan félkilós csomagokat jelzett. Összesen mintegy három kilogramm marihuánát foglaltak le.

A 35 éves F. A. M. iraki állampolgárt jelentős mennyiségű kábítószer-kereskedelem gyanújával előállították. A bíróság elrendelte a letartóztatását.