Jakab Dávidot keresi a rendőrség, ő gyilkolhatta meg a 22 hónapos kislányt + fotó

Budapesti Rendőr-főkapitányság

Rolleren bukott le az iraki drogterjesztő Budapesten

Egy iraki férfit a rendőrök a városban figyeltek meg, majd a lakásában nagy mennyiségű kábítószert foglaltak le.

Magyar Nemzet
2025. 09. 02. 7:36
A Budapesti Rendőr-főkapitányság közleménye szerint három nyomozó szúrta ki még július 15-én a fővárosban azt a férfit, aki rollerrel közlekedett és egy ház kapujához tartott. A rendőrök igazoltatták, de ő megpróbált elmenekülni, végül feltartóztatták. Zsebében nagyobb összegeket találtak kisebb kötegekben, a roller tárolójában pedig marihuánaszagú táska és növényi maradványok voltak – közölte a rendőrség a Police.hu-n.

Három kiló marihuánát találtak a férfinál Fotó: police.hu

A férfi mindent tagadott, még a rollert és a telefont is, pedig a nyomozók szerint a fülhallgatója közvetlenül az eszközhöz csatlakozott. Nála volt a ház beléptetője és egy lakáskulcs is.

A BRFK Bűnügyi Bevetési Osztályával együtt jutottak be a lakásba, ahol előkészítve 300–400 gramm marihuánát és több száz önzáró tasakot találtak. A kábítószer-kereső kutya további bontatlan félkilós csomagokat jelzett. Összesen mintegy három kilogramm marihuánát foglaltak le.

A 35 éves F. A. M. iraki állampolgárt jelentős mennyiségű kábítószer-kereskedelem gyanújával előállították. A bíróság elrendelte a letartóztatását.

 

