Elképesztő drogfogásról számolt be a rendőrség

Az Ózdi Rendőrkapitányság közlése szerint augusztus 25-én a vármegyei kommandósokkal közös akcióban fogták el azt a 34 éves férfit, aki lakhelyén rendszeresen árult tiltott szert. A rajtaütés a Delta program keretében zajlott – közölte a rendőrség a Police.hu-n. A lakásában több mint 30 gramm fehér, kristályos anyagot, ötmillió forintot, arany ékszereket majdnem három és fél millió forint értékben, valamint nagy értékű televíziót és játékkonzolt foglaltak le. A rendőrök szerint a férfi korábban, áprilisban egy 150 grammos kristályszállítmánnyal is kapcsolatba volt hozható.

A nyomozók gyanúsítottként hallgatták ki, őrizetbe vették, és kezdeményezték a letartóztatását. Az akcióval a rendőrök csaknem kétezer adag kábítószer feketepiacra kerülését akadályozták meg, amelynek értéke meghaladja a 14 millió forintot.