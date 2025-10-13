A Hírös Kommandó lecsapott a rolleres dílerre + videó

Rendszeresen marihuánát terjesztett Baján egy harmincéves helyi férfi. A rendőrség nyomozása felderítette, hogy a gyanúsított elektromos rollerrel járt a „beszerző körútjaira”, illetve a terjesztéshez is ezt használta – közölte a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

Drogot foglaltak le Baján (Fotó: Rendőrség)

A bajai nyomozók a Hírös Kommandóval közösen október 9-én két helyszínen, a férfi otthonában és egy másik ingatlanban egyszerre tartottak kutatást.

Összesen 800 gramm kábítószergyanús növényi származékot találtak, továbbá lefoglaltak egy elektromos rollert, készpénzt és mobiltelefont is.

A férfit a rendőrök őrizetbe vették, ellene kábítószer-kereskedelem gyanúja miatt indult eljárás, és a nyomozók indítványozták a letartóztatását.

Az ügyben egy másik férfi ellen kábítószer birtoklása miatt indítottak eljárást.