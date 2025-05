Ezért válik el Gyurcsány Ferenc és Dobrev Klára

„Miért éppen most válik Gyurcsány Ferenc és Dobrev Klára?” – tette fel a kérdést Hal Melinda, miután a napokban bejelentették, Gyurcsány Ferenc kilép a pártból, és a házasságuk végére is pontot tesznek Dobrev Klárával.

Az MCC kutatója a politikai pszichológia vonatkozásában vizsgálta a két politikus kapcsolatát, meglátása szerint több dolog miatt sem meglepő a válásuk, és csak idő kérdése, hogy kiderüljön, mi a valódi oka a dupla szétválásnak.

Dobrev Klára és Gyurcsány Ferenc 31 év után válnak el Fotó: Mirkó István

– Harmincegy évnyi közös életre már azt lehet mondani, kiállta az idő próbáját. Ha végigtekintünk ennek a házaspárnak az életén, azt látjuk, hogy folyamatos rivaldafényben és stresszben éltek. Hogy ez mit is jelent a gyakorlatban, egy átlagember el sem tudja képzelni, de az, hogy minden egyes mondatra vigyázni kell, hogy belpolitikai és belbiztonsági kérdéseknek kell megfelelni, hogy lépten-nyomon követik őket az újságírók, a rajongók, vagy folyamatos fenyegetéseknek vannak kitéve, nem egyszerű. Ezek olyan stresszorok, amire a legtöbb közszereplő sincs felkészülve – fejtette ki.

Hal Melinda ugyanakkor megjegyezte, Gyurcsány Ferenc és Dobrev Klára még azokhoz a régi motorosokhoz tartoznak, akik nem spórolták meg az időt és az energiát, hogy felkészültek legyenek a közéleti szerepvállalásra.

– A felkészülési időt – amely évtizedekig is eltarthat – nem lehet megspórolni. Magyar Péter és néhány elődjének esete jól mutatja, milyen, amikor valaki felkészületlenül csöppen a politikai színtérre, mint influenszer – fűzte hozzá.

Az első fecske, aki nyarat ugyan nem, de show-műsort azt csinált

Gyurcsány Ferenc pedig amellett, hogy hosszú évtizedekig a magyar politikai élet aktív szereplője volt, mint pártvezető és egykori miniszterelnök, a politikai show-műsoroknak az úttörője is: ő volt az első, aki az Igazából szerelem című film egyik jelenetét gyurcsányosította, ezzel pedig a hazai politikai életben letette a show-műsorok alapkövét.

A szakértő szerint érdekes az is, hogy a 2006-os őszödi beszéd után Gyurcsány végül megmaradt a politikában. – Még akkor is, hogy ha nem miniszterelnöki székben, és nem kormányon, de eltelt tizenkilenc év, mire azt tudta mondani: visszavonul. S ki tudja, mennyi ebben személyes döntése, vagy inkább a szerepelvárások és az aktuálpolitikai stratégia dominált? – emlékeztetett.

Noha romantikus gondolat lenne, hogy Gyurcsány azért lépett hátra, hogy feleségének ne kelljen több gyurcsányozást kiállnia a politikai életben, vélhetően nem erről van szó.

Gyurcsány Ferenc kiüresedett

– Izgalmas hetek, hónapok jönnek, az elkövetkező időszakban a politikai stratégiák versenyeznek és szereplőik eszközként jelenítik meg céljaikat, ahogyan ez minden választás előtt igaz. Annyi bizonyos, Gyurcsány Ferenc fizikai, megjelenésbeli és színvonalbeli csökkenése az elmúlt években igencsak látványos volt, mondjuk úgy, eljárt felette az idő és talán nem tudott megújulni; valójában az elmúlt időszakban konkrét üzenet nem hangzott el tőle vagy pártjától. Azt is mondhatnám, kiüresedett, ami nagymértékben köszönhető az ifjú titánok megjelenésének a politikai éleben – mondta a szakértő.

A korábban jó és sokak számára megnyerő szónok mára inkább a show-elemekre és legfeljebb a múltban felépítettekre épített. Dobrev Klára pedig miért is ne unhatta volna meg mindezt? A pártvezetés szintén gondolhatta azt, hogy ebben a felállásban nem lehet készülni egy következő választásra

– vélekedett Hal Melinda, aki felidézte egyben, az elmúlt években a DK-nak folyamatosan csökkent a támogatottsága, ami indokolttá tette a megújítást, de meglátása szerint egy kicsit talán későn láttak hozzá ehhez.

Ugyanaz a nóta, csak új köntösben

Magyarországon már-már hagyomány, hogy a választás előtt a baloldalon hirtelen összeborulások történnek, és a kisebb pártok, vagy azok, akik folyamatosan veszítették el támogatottságukat, vagy éppen megbuktak, hirtelen egy követ fújnak.

Ha jól megnézzük, ennek az összeborulásnak egy újabb verzióját látjuk, hiszen azzal, hogy Gyurcsány Ferenc kilép a képből, azzal, hogy Dobrev Klára, tegyük fel, tényleg megpróbálja megújítani a pártot, egyértelműen a Tisza malmára hajtja a vizet 2026-ban – mutatott rá.

Meglátása szerint az elmúlt napok eseménye tehát a Gyurcsány-féle show-műsor egyik eleme, ami egy stratégiai lépés is egyben. – Kilenc hónap alatt egy fecske sem csinál nyarat, vagyis a Demokratikus Koalíció feltételezhetően nem fog olyan módon megújulni, amely elég lenne ahhoz, hogy bármilyen szinten győzedelmeskedhessen; a tét legfeljebb az lehet, hogy elérje a parlamentbe jutás küszöbét és megtartsa eddigi szavazóit. Viszont ne felejtsük el azt sem, hogy Dobrev Klára európai parlamenti tevékenysége milyen irányultságú, hiszen több alkalommal is kijelentette már, hogy a valódi cél az a közös, európai értékeken alapuló Európai Egyesült Államok megteremtése, ami azt jelentené, hogy a szuverenitásunkat fel kell adnunk. Érdekesen összecseng ez a Tisza Párt elnökének „egy pici szuverenitásunkat fel kellene adnunk” mondatával, mely az uniós források kapcsán hangzott el – hívta fel a figyelmet.

Tehát most, ha Dobrev Klára lép a DK elnöki székébe, és közben a Tisza Párttal lép szövetségbe, vagy csak egyszerűen az Európai Parlamentben közös stratégiát követnek, azt eredményezi, hogy a brüsszeli akarat felé való elmozdulás történhet az elkövetkezendő egy évben ezen politikai oldalon. Azt gondolom, elég egyértelmű, hogy mindez nem jövő idő és nem találgatás, hanem a korábbi másfél év tényszerű tapasztalata

– jelentette ki.

A DK-nak már nem maradt mondanivalója

A pszichológus szerint a két politikus válása során érdemes szót ejteni arról is, hogyan hatott rájuk emberileg az elmúlt néhány év. – Mint mindannyian, ők is ugyanazt a krízist élik a mindennapjaik során: a háború, az infláció, a digitális világ okozta stressz, a közösségi médiából áradó folyamatos fenyegetések és erőszak mind olyan, amivel nem könnyű megbirkózni. Egy idősebb személy kevéssé tud alkalmazkodni a krízisekkel teli kihívásokra. Hozzáteszem, hogy mindannyiunk számára fizikai és lelki terhet jelentett a polikrízis kora. Gyurcsány Ferencnek eközben elfogyott a politikai mondanivalója. Az, hogy Dobrev Klárában van-e még erő, majd elválik, a magas színvonalú vezetői kvalitásokkal rendelkező Dobrev egész életét ezen a színtéren töltötte, tapasztalatait pártvezetőként is hasznosítani tudja – fejtette ki.

Ha egészen őszinték akarunk lenni, ha nem jelentették volna be a válást, és hogy Gyurcsány hátralép, senki nem beszélne a DK-ról. A párt jó ideje a saját csatározásaival van elfoglalva. Az elmúlt napokban több cikk született a DK-ról, mint az elmúlt egy évben. Hiszen a negatív hír is hír. Most van mondanivalója, hogy meg fognak újulni. Az, hogy ez egy újabb baloldali összeborulást jelent-e vagy egy különálló programot, majd meglátjuk

– összegzett Hal Melinda.