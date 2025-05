Túlsúly-kisokos: ezeket a tanácsokat megfogadva garantált a súlyvesztés

Magyarországon a felnőtt lakosság 60 százaléka túlsúlyos, de a gyerekek sincsenek jó helyzetben, minden negyedik kisgyermek elhízott. Noha a WHO és idehaza a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ minden évben emlékeztet és egyben figyelmeztet, milyen egészségügyi kockázatai vannak a túlsúlynak, a probléma és ezzel együtt a jóléti társadalmak csak tovább híznak.

Miért van ennyi túlsúlyos ember?

Ez a kérdés igencsak összetett, és az elmúlt egy évtized egyik leggyakrabban kutatott kérdése is talán. A szakemberek megállapítása szerint az élelmiszerek elérhetősége, az étkezési szokásaink megváltozása, az ultrafeldolgozott élelmiszerek térnyerése, vagy akár a stressz és a szorongás is okolható, hogy a túlsúlyos felnőttek száma közel kétmilliárdra tehető, míg közel 650 millió azoknak a száma világszerte, akik elhízottak.

Az elhízás súlyosságát mutatja, hogy a WHO a világ 10 legjelentősebb egészségügyi problémája közé sorolja.

Az elhízás stigmatizál, kirekeszti az érintetteket Forrás: Pexels

A túlsúly azonban számos esetben nem csak a helytelen táplálkozás és a túlzó szénhidrátfogyasztás miatt alakul ki. Az NNGYK közlése szerint a probléma orvoslása során figyelembe kell venni és vizsgálni kell, van-e a háttérben:

genetikai hajlam öröklődése

hormonháztartást érintő betegség: PCOS, Pajzsmirigy-alulműködés, inzulinrezisztencia, stb.

központi idegrendszeri betegség

munkahelyi körülmények, például: ülőmunka, rendszertelen étkezés, stressz

bizonyos gyógyszerek mellékhatása

pszichés okok: depresszió, alacsony önértékelés

A túlsúly nem esztétikai kérdés

Az elmúlt években ötszörösére nőtt a túlsúlyos kisgyermekek és kiskamaszok száma, amely nem csak testi, de lelki nehézségeket is okoznak az érintetteknél: a többség rengeteg kudarcélményen és verbális bántalmazáson van túl, de a cyberbullying és a közösségi média idealizált világa is mélyütésként hat rájuk. Az Életmód Ambulancia viszont komplex segítséget adhat az érintetteknek.

– Hosszú évek óta vizsgálunk túlsúlyos gyerekeket, kamaszokat. Amikor utánajárunk, milyen tényezők állnak a felesleges kilók mögött, az esetek túlnyomó többségében – 95-98 százalékban – nem egy betegséget találunk, hanem a nem megfelelő életmódot – hívta fel a figyelmet Gács Zsófia.

A Semmelweis Egyetem II. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika endokrinológusa kiemelte:

a kövérség nem esztétikai, hanem egészségügyi kérdés, hiszen ezek a pluszkilók számos kockázatot rejtenek.

– Hiszen ez a túlsúly – most még – nem orvosi probléma, viszont már vannak olyan szövődmények, rizikófaktorok, amelyeket nem hagyhatunk figyelmen kívül. Már a kisebbek körében is gyakori, hogy megjelennek a túlsúly következményei, például az inzulinrezisztencia vagy a vérnyomásproblémák – figyelmeztetett a szakorvos, aki egyben nyugtat is, hogy a gyerekkorban elindult rossz egészségügyi folyamatok visszafordíthatók, ha megfelelően alakul a gyermek testalkata.

– Orvosilag ez egy egyszerű helyzet, hiszen a túlsúllyal küzdő fiatalnak nincs semmilyen betegsége, csupán többet kellene mozognia és okosabban összeállítania az étrendjét, ezáltal megszabadulhatna a felesleges kilóktól és a szövődményektől. Sajnos a legtöbb esetben az életmódváltás viszont csak elméleti síkon működik – fűzte hozzá.

Az elhízás egy olyan állapot, betegség, ami nagyon stigmatizál

– hangsúlyozta Magyar Emma, az Életmód Ambulancia pszichológusa.

– Nincs olyan állapot, ami ennyire kirekesztené az érintetteket. Attól, mert valaki elhízott, még tudnia kell jól, vagy vonzónak éreznie magát. Persze fontos, hogy az egészsége érdekében belekezdjen az életmódváltásba, de közben meg kell szabadulnia a testével kapcsolatos gátlásoktól is – tanácsolta. Tapasztalata szerint a siker érdekében fontos, hogy az érintettek egyéni célt találjanak, hogy fenntartsák a lelkesedésüket az életmódváltásban.

– Ez lehet egy áhított ruha, ami eddig nem volt a méretében, vagy hogy végre gátlások és szégyenérzet nélkül tudjon táncolni, kirándulni, sportolni. Az egyéni cél kitűzése mellett pedig a sikeres életmódváltás legfontosabb allappillére még a rendszeres mozgás – sorolta Magyar Emma.

A túlsúlyos kiskamaszok többsége lelki nehézségekkel küzd Fotó: Pexels

Dínófalatok és gyerekmenük szorításában

A kutatások szerint már kisgyermekkorban megalapozzuk, mi több, már a magzati korban, hogy milyen ételeket, ízeket keresünk majd a későbbiekben, a táplálkozási szokásaink pedig mondhatni mindenre, a testi és a lelki egészségünkre is kihatnak. Okos Tímea Kitti szerint a szülők viszont nincsenek egyszerű helyzetben, hiszen a reklámok, a közösségi média is azt sugallja, akkor vagyunk jó szülők, ha megvesszük a babáknak készült termékeket, tejitalokat, püréket, vagy épp dínó formájú húskészítményeket a későbbi időszakban. Ez azonban a 22-es csapdája.

Az üveges, tasakos és homogén babaételek helyett hat-hét hónapos kor körül, az érettség jelei után mindenképpen kezdjünk el puha falatokat is adni, mert ha a gyermek csak a kilenc hónapos kor felett kap először más textúrákat, az nagy mértékben megnövelheti a későbbi táplálási problémák kialakulásának esélyét.

Izgalmas textúrákkal, ételekkel és fűszerekkel egészséges, jól evő gyerekeket nevelhetünk Fotó: Okos Tímea Kitti

Meglátása szerint olyan nincs, hogy egy baba nem szeret valamit, mindössze arról van szó, hogy nem találkozott vele elégszer, vagy kell egy kis idő, hogy megszeresse, de a szülők elbizonytalanodnak és inkább biztosra mennek, olyat adnak végül a gyereknek, amit biztosan megeszik majd.

– Az is nehezíti a jó étkezési minták kialakítását, hogy a hazai hozzátáplálási ajánlás szerint három-ötnapos bevezetésekkel kellene megkóstoltatni új ízeket és ételeket, ennek azonban valójában nincs tudományos háttere, nem véletlen került ki a külföldi ajánlásokból is, mert ezzel csak megfosztjuk a kicsiket a változatos étkezések lehetőségétől – mondta, majd kiemelte:

Fontos, hogy a babák ízekkel, textúrákkal, fűszerekkel, izgalmas ételekkel találkozzanak a hozzátáplálás ideje alatt, mert később, egy kétévesnek vagy annál idősebb gyereknek már sokkal nehezebb átprogramozni és bővíteni a repertoárját.

Okos Tímea Kitti: menütervezéssel könnyebb a tudatos étkezés Fotó: Teknős Miklós

A táplálkozási szakértő arra is kitért, ma már egyre több kutatás mutat rá arra is, hogy mennyire káros – mentálisan és fizikailag is – az éttermek gyermekmenü-kínálata. A legkisebbek ugyanis ezekből azt az üzenetet kódolják, hogy az ő ennivalójuknak teljesen másképp kell kinéznie.

Menütervezéssel könnyebb

Az egészséges, kiegyensúlyozott életmód fenntartásához óriási segítségünkre lehet a menütervezés, ezzel időben, pénzben, mentális és testi energiában is rengeteget spórolhatunk, ha előre megtervezzük a családi étkezéseket. Okos Tímea Kitti azt tanácsolta, gondoljuk át és vessük papírra, milyen ételeket fogunk készíteni, majd ezekhez írjuk össze a beszerzendő alapanyagokat. Így már tudatosan és célirányosan vásárolhatunk, amivel újabb időt és energiát nyerhetünk.

– Ezzel a tudatos tervezéssel sokkal kevesebb többszörösen feldolgozott ételt veszünk le a boltok polcairól, és kevésbé válunk a reklámok áldozataivá. Az ételek alapanyagai­nak listája segít, hogy ne csábuljunk el feleslegesen. Ezzel is maximalizáljuk az ételeink tápértékét, és támogatjuk az egészségünket, és az egészséges életmóddal kapcsolatos céljainkat – összegzett a tanácsadó.

Újévi fogadalmak és bikiniszezon

– Az emberek évente háromszor vágnak bele az életmódváltásba: januárban, májusban és szeptemberben, ilyenkor a konditermekben alig akad szabad eszköz – mondta lapunknak korábban Palásti-Kovács Kamilla. A személyi edző szerint ez az állapot nem tart sokáig, néhány hét alatt harmadolódik a létszám.

A táplálkozás-tanácsadó szakember szerint egy részük azért adja fel, mert a rendszer nélküli életükbe nem tudják beépíteni a mozgást, de sokan meg is sérülnek a helytelenül végzett gyakorlatok miatt.

– A vendégeimnek éppen ezért mindig azt tanácsolom, hogy először is vegyenek egy nagy levegőt, és tervezzék meg, mit is szeretnének pontosan elérni, hogyan tudják mindezt megvalósítani, és nézzenek szembe önmagukkal, vagyis azzal, milyen állapotban van a testük és mi vezetett idáig – javasolta.

Az edző kiemelte, fontos, hogy egy fogyni, izmosodni akaró nő vagy férfi tisztában legyen a testével. Éppen ezért az első lépés, hogy feltárjuk, milyen egészségügyi problémánk, sérüléseink vannak és milyen a testösszetételünk.

Palásti Kovács-Kamilla azt tanácsolja, a célok mellett nézzünk szembe önmagunkkal Fotó: Teknős Miklós

– Az, hogy mennyit mutat a mérleg, mondhatni lényegtelen. Sokkal több egészségügyi szempontból lényeges információt kapunk például a testösszetétel adataiból. A test­zsír vonatkozásában megkülönböztetjük a bőr alatti felhalmozott zsírréteget és a szerveket körülvevő zsigeri zsírt. Előbbi a látható, izomzatot elfedő zsír, amelyet a rossz táplálkozás és a mozgásszegény életvitel okoz. Míg a zsigeri zsír a hasi szervek körül felhalmozódott zsírt jelenti: amennyiben ez az érték magas, számos szív- és érrendszeri betegség kockázatát növeli, de a szervezeten belüli gyulladásokért is felelős lehet – magyarázta Palásti-Kovács Kamilla.

– A közös munka előtt ezért étrendi naplót és egy napirendet kérek, de javasolni szoktam vérvételt is. Sok problémára választ ad az is, hogy valakinek hogyan épülnek fel a napjai, mikor fekszik le aludni, illetve milyen ételeket fogyaszt. Az alváshiány és a tápanyagokban hiányos, rendszertelen étkezések is a hormonrendszer felborulásához vezetnek – hívta fel a figyelmet.