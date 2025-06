Karácsony Gergely náci karlendítése: nem ez volt az első eset a baloldalon

Ennek kapcsán érdemes megjegyezni, nem ez az első eset, hogy Karácsony Gergely bicskanyitogató stílusban nyilvánul meg a témában: korábban nemcsak együttműködött nyíltan antiszemita jelöltekkel, azt is kijelentette, szerinte a zsidók listázása nem nácizmus.

Karácsony korábban megvédte a zsidókat listázni akaró képviselőt, „Judapest” sem zavarta

Emlékezetes, Gyöngyösi Márton, a Jobbik parlamenti képviselője még 2012-ben abbéli vágyát fejezte ki az Országházban, amely szerint itt lenne az ideje annak,

„hogy felmérjük azt, hogy az itt élő, és különösen a magyar Országgyűlésben és a magyar kormányban hány olyan zsidó származású ember van, aki bizonyos nemzetbiztonsági kockázatot jelent Magyarország számára. Úgy gondolom, hogy adósai egy ilyen felméréssel Magyarországnak.”

A jobbikos képviselő nyilatkozatát később, a 2022-es összefogásra készülve Karácsony Gergely megvédte, aki azt mondta, hogy nem nácizmus a zsidó származású képviselők listázása. Nem ez volt azonban az egyetlen eset, hogy nyíltan kétes múltú politikusok mellett kampányolt személyesen a főpolgármester: a baloldali összefogás 2020-as szerencsi időközi választáson indított jelöltje, a jobbikos Bíró László mellett is letette a voksát. Tette mindezt annak ellenére hogy a politikus a cigánysággal kapcsolatban azt mondta: a Sztojkáktól meg kell védeni az országot.

A külföldi zsidó turistákra utalva pedig „tetűcsúszdásokról” beszélt.

A képviselő mindemellett „zsidóuzsora banktőkéről” értekezett, a fővárosra pedig „Judapestként” hivatkozott.

Karácsony Gergelyt láthatóan nem zavarta Bíró László Judapestezése, meleg szívvel ajánlotta a választók figyelmébe Forrás: Facebook

Márki-Zay is együtt képviselte a fasisztákat a kommunistákkal

Karácsony Gergely emblematikus arca volt a 2022-es választások előtt baloldali összefogásként elhíresült politikai formációnak, amelynek vezetője Márki-Zay Péter volt. A szivárványkoalíció miniszterelnök-jelöltje a 2022-es kampány előtt a jobbikos Steinmetz Ádámmal Fonyódon tartott fórumán arról értekezett, hogy nem tudja követni Orbán Viktor „politikai irányváltásait”, ezért a szivárványkoalícióban ők külön képviseletet tartanak egyes ideológiáknak:

De azt, amit Orbán Viktor egy személyben megtestesít, ezt a szivárványkoalíciót úgymond, a liberálisokat, a kommunistákat, a konzervatívokat és a fasisztákat, ezt mi a szövetségben külön-külön képviseljük.

– mondta a baloldal miniszterelnök-jelöltje.

Új esély a náciknak?

A baloldali politikusok számtalan alkalommal nyilvánultak meg antiszemita módon, Karácsonyék ezeket azonban igyekeztek a szőnyeg alá söpörni ezeket a 2022-es választásra készülve.

Emlékezetes például, hogy Kulcsár Gergely beleköpött a holokauszt Dunába lőtt áldozatainak emlékére a rakparton felállított vascipők egyikébe, majd erről humorosnak szánt levélben tájékoztatta jobbikos politikustársait. Kulcsárnak több hasonló botránya is volt. Ehhez képest Mándi László, a Momentum debreceni szervezetének elnöke meglehetősen megengedő, Kulcsárnak új esélyt biztosító nyilatkozatot tett. A politikus akkor azt mondta: ha az ellenzék országosan is együtt tud dolgozni a korábban szélsőséges Jobbikkal, akkor Kulcsár is megérdemel egy esélyt.

Az egykori ózdi alpolgármester, Farkas Péter Barnabás esete is hasonlóan nagy vihart kavart.

A jobbikos politikus, aki az előválasztáson közös ellenzéki jelölt szeretett volna lenni hamar lebukott egy karlendítéssel. Kezdetben tagadta, hogy a katowicei holokausztinstalláció előtt készített fotón náci karlendítést mutatott volna be, de egy később előkerült másik fénykép egyértelműen lebuktatta őt.

Farkas Péter Barnabás „integet” a katowicei múzeum előtt 2018-ban Forrás: Naphíre.hu

Akkor azt nyilatkozta, a Jobbik akkor kezdett számára vonzó lenni, amikor szerinte elkezdte levetkőzni szélsőséges mivoltát. Tettét egyfelől ittas állapotával próbálta mentegetni, másfelől pedig nem tekintette hivatalos programnak a múzeumban tett látogatást.

Adolf Hitlert alakított, náci ruhákkal kereskedik a baloldali történész

Nem csak az ellenzék élvonalában, a holdudvarban is vannak kétes alakok. A baloldal kedvenc történésze, Ungváry Krisztiánról például kiderült, hogy még 2019 őszén az interneten hirdetett egy világháborús, német SA-egyenruhát, amit értékesített is. A történész a Facebookon reagálva elismerte, hogy eladta a náci uniformist, majd gúnyosan hozzátette:

Pedig ha tudnák, hogy az iskolai április 4-i ünnepélyen Adolf Hitlert alakítottam 1988-ban…

A Magyar Nemzet akkor utolérte Ungváry Krisztián történészt, aki elmondása szerint épp a berlini levéltárban tartózkodott és német tisztek ­kartonjait tanulmányozta. A történész kifejtette, hogy a nyilvánosan elérhető életrajzában feltüntette: kitüntetéseket, rendjeleket és egyenruhákat gyűjt, igaz ott nem írta, hogy ezek között náci „ereklyék” is vannak.

Borítókép: Karácsony Gergely karlendítése (Forrás: Képernyőfotó)