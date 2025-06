Feljelentés a pride-on történt drag queen show miatt

Kiskorú veszélyeztetése és szeméremsértés gyanúja miatt tett feljelentést a Budapesti Rendőr-főkapitányságnál Tényi István a pride-on történt drag queen show-val összefüggésben – értesült lapunk.

Tényi a beadványában leírta, hogy a szombati rendezvényen gyermekek is részt vettek, és előttük is zajlott a drag queen bemutató. Erről videó is készült, amit Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője osztott meg Facebook-oldalán.

Ezen a felvételen és több médium által is bemutatott hasonló képsorokon nőnek öltözött férfiak, többnyire az ízléstelenség határát súroló vagy azt átlépő, extrém külsőségekkel léptek színpadra. Rajtuk kívül is jó néhány hiányos öltözetű homoszexuális ember vonult a pride-on, láthatóan a szexualitás középpontba helyezésével.

Amint arról a Magyar Nemzet is beszámolt, botrányok közepette, Karácsony Gergely bábáskodása mellett lezajlott a betiltott Budapest Pride. Tudósítónk szerint a város gyakorlatilag megbénult a tüntetők miatt. A rendőrség a fontosabb útvonalakat és kereszteződéseket lezárta. A pride résztvevőit a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom és a Mi Hazánk Mozgalom tüntetői várták a Szabadság híd budai oldalán. Azonban a rendőrök elejét vették annak, hogy konfliktus alakuljon ki. A menet végén tartott beszédében Karácsony Gergely az LMBTQ-propaganda és Ukrajna mellett is hitet tett.