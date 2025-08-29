Maruzsa ZoltánZsámbékBelügyminisztérium

A kormány intézkedéseinek köszönhetően csaknem ezer diáknak sikerült megszereznie a jogosítványt

A Kréta rendszerben minden végzős számára lehetőség nyílt a KRESZ-tanulásra.

2025. 08. 29.
A kormány intézkedéseinek köszönhetően már csaknem ezer diáknak sikerült megszereznie a jogosítványt – közölte a Belügyminisztérium köznevelési államtitkára pénteken a Pest vármegyei Zsámbékon.

Maruzsa Zoltán

Maruzsa Zoltán elmondta, a kormány 2024 szeptemberétől biztosította, hogy a Kréta-rendszerben minden végzős középiskolás számára elérhető volt a tanévben az ingyenes KRESZ- és az egészségügyi tanfolyam. Ezzel a lehetőséggel 18 ezer diák élt, és közülük 5700-an 2025. augusztus végéig eredményesen lezárták a két tanfolyamot – jelezte. Mivel a tanfolyamok lezárására 12 hónap áll rendelkezésre, a többieknek is van még idejük erre – tette hozzá.

Maruzsa Zoltán tájékoztatott arról is, hogy a már sikeresen levizsgázott 5700 fiatal közül mintegy négyezren kezdték meg a gyakorlati vezetési órákat, és közülük körülbelül ezren már meg is szerezték a jogosítványt.

Az államtitkár kiemelte, a most kezdődő tanévben fontos változás lesz, hogy már nemcsak a végzős középiskolások végezhetik el a Kréta-rendszeren keresztül a két tanfolyamot, hanem 16 éves kortól mindenki számára nyitva áll ez a lehetőség. Ezt azért biztosítják, mert bizonyos okok miatt vannak olyan diákok, akik nem 18 éves korukban fejezik be a középiskolát – fűzte hozzá.

