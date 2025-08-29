Kocsis MátéTarr ZoltánTisza-adó

Kocsis Máté: Nagy eltaknyolás lesz ebből jövőre

Magyar Péter nem véletlenül mondta, hogy ezek tényleg agyhalottak, idézte fel a néhány hónappal ezelőtti botrányt a Fidesz frakcióvezetője.

Magyar Nemzet
2025. 08. 29. 16:12
Magyar Péter (Forrás: Facebook)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Tisza Párt körüli rajongói kör egyre inkább szektaszerűen működik, még saját fülüket és szemüket is megtagadják, amikor Tarr Zoltán nyilatkozatait próbálják letagadni – hívta fel figyelmet Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője Facebook-posztjában

Kocsis Máté (Forrás: Facebook)

Hozzátette: a közösségi médiában ömlenek a személyeskedő, sokszor kamuprofilokról érkező támadások, de ez sem változtat a tényeken – azon, hogy a Tisza Párt vezetői adóemeléseket terveznek.

„Magyar Péter nem véletlenül mondta, hogy ezek tényleg agyhalottak” 

– idézte fel. A frakcióvezető szerint világosan látszik, hogy az ellenzék bohóckodása mögött nagyon is komoly megszorítási szándék rejlik, amely magyarok millióinak pénztárcáját fenyegeti. 

„Nagy eltaknyolás lesz ebből jövőre!”

 – zárta bejegyzését, külön kiemelve, hogy a választások napjáig már csak 226 nap van hátra.

Borítókép: Magyar Péter (Forrás: Facebook)

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Néző László
idezojelekTisza-adó

A svindler listája: ott mindenki hülye?

Néző László avatarja

Itt van ez a kiszivárgott dokumentum, hogyan alakítaná át az adórendszert a Tisza.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu