Kocsis Máté: Nagy eltaknyolás lesz ebből jövőre

A Tisza Párt körüli rajongói kör egyre inkább szektaszerűen működik, még saját fülüket és szemüket is megtagadják, amikor Tarr Zoltán nyilatkozatait próbálják letagadni – hívta fel figyelmet Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője Facebook-posztjában.
Hozzátette: a közösségi médiában ömlenek a személyeskedő, sokszor kamuprofilokról érkező támadások, de ez sem változtat a tényeken – azon, hogy a Tisza Párt vezetői adóemeléseket terveznek.
„Magyar Péter nem véletlenül mondta, hogy ezek tényleg agyhalottak”
– idézte fel. A frakcióvezető szerint világosan látszik, hogy az ellenzék bohóckodása mögött nagyon is komoly megszorítási szándék rejlik, amely magyarok millióinak pénztárcáját fenyegeti.
„Nagy eltaknyolás lesz ebből jövőre!”
– zárta bejegyzését, külön kiemelve, hogy a választások napjáig már csak 226 nap van hátra.
Borítókép: Magyar Péter (Forrás: Facebook)