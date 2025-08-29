Kocsis Máté: Nagy eltaknyolás lesz ebből jövőre

A Tisza Párt körüli rajongói kör egyre inkább szektaszerűen működik, még saját fülüket és szemüket is megtagadják, amikor Tarr Zoltán nyilatkozatait próbálják letagadni – hívta fel figyelmet Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője Facebook-posztjában.

Kocsis Máté (Forrás: Facebook)

Hozzátette: a közösségi médiában ömlenek a személyeskedő, sokszor kamuprofilokról érkező támadások, de ez sem változtat a tényeken – azon, hogy a Tisza Párt vezetői adóemeléseket terveznek.

„Magyar Péter nem véletlenül mondta, hogy ezek tényleg agyhalottak”

– idézte fel. A frakcióvezető szerint világosan látszik, hogy az ellenzék bohóckodása mögött nagyon is komoly megszorítási szándék rejlik, amely magyarok millióinak pénztárcáját fenyegeti.

„Nagy eltaknyolás lesz ebből jövőre!”

– zárta bejegyzését, külön kiemelve, hogy a választások napjáig már csak 226 nap van hátra.

Borítókép: Magyar Péter (Forrás: Facebook)