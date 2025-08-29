Szentkirályi Alexandra: Átver a Tisza! + videó

A Tisza Párt gazdasági munkacsoportjából kiszivárgott adóemelésről szóló kínos dokumentum után Magyar Péter kézzel-lábbal tiltakozik, próbálja letagadni a nyilvánvalót: kormányra kerülése esetén jönne a Tisza-adó, amivel növekednének a magyarok adóterhei és megszűnnének az adókedvezmények – mutatott rá legfrissebb posztjában Szentkirályi Alexandra.

Szentkirályi Alexandra, a Fidesz–KDNP fővárosi képviselőcsoportjának vezetője (Forrás: MTI/Illyés Tibor)

A budapesti Fidesz-frakció vezetője szerint mindezt mi sem bizonyítja jobban, mint Tarr Zoltán, a párt alelnöke és Dálnoki Áron, a Tisza kiszivárgott adóprogramjának atyja és a párt gazdaságimunkacsoport-vezetőjének minapi elszólása, ahol

elismerik, hogy a Tisza a többkulcsos személyi jövedelemadó, tehát az adóemelés pártján áll.

„De erről csak a kormányra kerülésük után hajlandók beszélni. Vagyis titkolják a választók elől, hogy pontosan mire is készülnek. Röviden: Magyar Péter és a Tisza ismét át akarja verni az embereket!” – emelte ki Szentkirályi.

A frakcióvezető által közzétett kisvideó párhuzamba állítja Magyar Péter és az MSZP egykori elnökének, Lendvai Ildikónak, illetve Gyurcsány Ferencnek az állításait, amelyekről utóbb bebizonyosodott, hogy nyilvánvaló hazugságok.

A kormánypárti politikus ugyanakkor rámutatott: a Tiszát most saját vezető politikusa és EP-képviselője buktatta le és hangoztatta, hogy „majd a választás után, akkor mindent lehet”. ️

Borítókép: Szentkirályi Alexandra, a Fidesz–KDNP fővárosi képviselőcsoportjának vezetője

(Fotó: Mirkó István)