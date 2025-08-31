Kocsis Mátéhann endreTisza PártTisza-adómediánMagyar Péter

Kocsis Máté nem érti Hann Endrét

A Medián jelenleg is zajló közvélemény-kutatásában nem téma a Tisza-adó.

Magyar Nemzet
2025. 08. 31. 21:16
Kocsis Máté (Forrás: Facebook)
A Medián vezetője, Hann Endre nem érzi indokoltnak, hogy a most zajló felmérésben rákérdezzenek a Tisza Párt adóemeléses botrányára – közölte a Fidesz frakcióvezetője vasárnap esti Facebook-bejegyzésében.

Ahogyan arról a Magyar Nemzet is beszámolt, egy, az Index birtokába került feljegyzés szerint a Tisza Párt gazdasági munkacsoportja – amelynek munkáját Dálnoki Áron koordinálja – egy hosszabb, összetett gazdasági programot készített, amit azóta gazdasági szakemberek szélesebb körének is bemutattak. 

Az elképzelés lényege, hogy már az átlagos jövedelműek adóját is megemelné. Tarr Zoltán, a Tisza EP-képviselője egy belső tiszás fórumon arról beszélt, hogy „a választások után mindent lehet, addig viszont csak egymás között beszéljenek erről”.

A botrány kipattanása után Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője lapunknak kifejtette: mint minden ilyen botrány esetében, Magyar Péter tagad, azt állítja, hogy nem léteznek ilyen tervek, ők adót szeretnének csökkenteni. 

Ez a válságkommunikáció a Tisza kemény magjának meggyőzéséről szól, ugyanakkor miután az emberei – köztük például Tarr Zoltán – elszólták magukat, ezt a középen álló szavazók már nem hiszik el neki, ezzel tisztában van Magyar Péter is.

Ilyen helyzetekben Magyar Péter mindig egy manipulatív közvélemény-kutatást rendel meg, amellyel azt igyekszik bizonygatni, hogy minden rendben van. 

Ezúttal a Mediánra esett a választása 

Deák Dániel információi szerint. A Gyurcsány-kormánynak is dolgozó Hann Endre már elkezdte az adatfelvételt, a manipulatív adatait pedig várhatóan jövő hét közepén publikálja majd.

