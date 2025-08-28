BrovdiMomentumbarátság kőolajvezetékbarátság vezetékMagyar Kétfarkú KutyapártMKKP

Magyar ellenzék: energiaügyi miniszternek jelölték, most pénzt küldenek az ukrán katonának, aki a Barátság vezetéket szétlőtte

Úgy látszik, nem csak a Tisza Pártnak jó az, ami a magyaroknak rossz.

2025. 08. 28.
„Egészen pontosan 414 eurót küldtem a 414-es drónos felderítőezred, azaz Robert »Magyar« Brovgydi madarainak tiszteletére és támogatására, támogassátok ti is őt” – írta Tompos Márton, a Momentum Mozgalom elnöke a közösségi oldalán. Mint a liberális pártelnök felidézte, 

Szijjártó Péter a Barátság kőolajvezeték támadása miatt kitiltotta Magyarországról a kárpátaljai magyar Brovgyit, az ukrán drónalakulatok vezetőjét. 

Tompos szerint Brovgyi hős, akit „egy ruszkibérenc Szijjártó” a szájára nem vehetne. – Ezért újra eljött az idő a cselekvésre, és hogy megmutassuk: a magyar nép nem egyenlő a putyinista Orbán-kormánnyal – hangoztatta a megszokott mantrát a Tisza Párt segédcsapatává silányult párt vezetője.

Tompos Mártonnak megárthatott a lila köd (Fotó: Facebook)

Mint arról lapunk beszámolt, Nagy Dávid, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt (MKKP) pártigazgatója energiaügyi miniszterjelöltként mutatta be a Barátság kőolajvezetéket támadó ukrán katonát. Az MKKP-s vezető úgy vélte, hogy Brovgyi egymagában többet tett a magyar energiafüggőség ellen, mint a komplett kormány 15 év alatt. Különösen visszás ez annak fényében, hogy amíg a kormány minden diplomáciai és technikai eszközzel azon dolgozik, hogy a magyar fogyasztókat a lehető legkevésbé érintsék a háború következményei, addig a Kutyapárt – még ha egyelőre csak a szavak szintjén, cinikus megjegyzésekkel, de – még támogatja is azt.

Nagy Dávid vagy tudatosan a saját hazája ellen uszít, vagy csak egyszerűen ennyire tájékozatlan a térség energiapolitikai kihívásaiban. A Barátság vezeték a világ egyik legkiterjedtebb olajszállító hálózata: a több ezer kilométer hosszú rendszerrel történik hazánk kőolajellátásának túlnyomó része is, így az azt ért csapások következtében – amiben Robert Brovgyinak is szerepe volt – hazánk és szomszédunk energiabiztonsága is veszélybe került.

 

Szijjártó Péter kitiltotta az ukrán parancsnokot Magyarországról

A magyar kormány határozottan reagált arra a rendkívül súlyos támadásra, amelyet az ukrán hadsereg hajtott végre a Barátság kőolajvezeték ellen. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter videóban közölte a döntést: a támadást végrehajtó ukrán katonai egység parancsnokát kitiltják Magyarországról, valamint a teljes schengeni övezetből. 

– Ukrajna pontosan tudja, hogy a Barátság kőolajvezeték ellen indított támadások elsősorban nem Oroszországnak, hanem sokkal inkább Magyarországnak és persze Szlovákiának ártanak. A legutóbbi támadás különösen veszélyes volt, hiszen a helyreállítás olyan hosszú időt vett igénybe, hogy kis híján a stratégiai, vagyis vészhelyzeti tartalékot is fel kellett használnunk 

– állította a külügyminiszter.

Borítókép: Robert Brovgyi (Forrás: Facebook)

