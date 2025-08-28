Rendkívüli

„Választást kell nyerni, utána mindent lehet” – Magyar Péter emberei suttyomban beismerték, hogy adóemelésre készülnek

Magyar Péterék teljesen elszabadultak, energiajogász tette helyre őket

Hangzatos mondások, de ki fizeti a számlát? – tette fel a kérdést Tóth Máté, aki szerint a Tisza Párt energiacéljai nem állják ki a realitás próbáját. Az energiajogász úgy látja, hogy a levegőszennyezést 95 százalékban a határérték alá való visszaszorításáról szóló terv kampányfogás, valamint egy gesztus Brüsszelnek. A program mögött nincs se szakmai fedezet, se pénzügyi háttér. A Magyar Nemzet a Tisza Pártot is megkérdezte az intézkedéscsomagról.

2025. 08. 28. 12:48
Nagyon hangzatos mondások. Erről beszélhet bárki, de hogy milyen áron tudják mindezt majd kivitelezni, azt azért jelezni kellene a magyar emberek felé – reagált a Magyar Nemzetnek Tóth Máté energiajogász Magyar Péterék augusztus 20-án ismertetett programpontjára, miszerint 2030-ra a levegőszennyezést az év 95 százalékában az egészségügyi határérték alá szorítanák. 

Magyar Péterék kampányüzemmódba kapcsoltak: nem tisztázták, ki fizetné brüsszeli gesztusuk számláját (Fotó: Hír TV)

Ez a Tisza Párt elnöke szerint tiszta buszokat jelentene a városokban, korszerű fűtést vidéken, energiahatékonysági programokat a régi házaknál, zöld ipart a barna helyett. Az energiajogász azonban úgy véli, hogy érdemes mindezt komoly fenntartásokkal kezelni.

 

Szakpolitika Magyar Péterék elképzelései mögött

– Vizsgáljuk meg, milyen szakmai háttér állt a Tisza Párt azon koncepciója mögött, amely szerint 2035-re le kellene válnunk az orosz energiahordozókról. Akik ezt hangoztatták, nem nézték meg a szerződések jogi árát, ahogyan azt sem, hogy mennyibe kerül például a helyettesítő termék, vagy milyen ára van az alternatív útvonalak, az infrastruktúra kiépítésének – fogalmazott.

A szakértő ezen a ponton megemlítette a Tisza zöld-villamosenergiával kapcsolatos ígéretét is. 

Magyar Péterék ugyanis azt is mondták, hogy megduplázzák a zöldenergia részarányát a villamosenergia-termelésben. Mindez azért nem lehetséges az energiajogász szerint, mert a villamosenergia-rendszer műszaki paraméterei nem teszik lehetővé. Tájékoztatott: kiegyenlítő energiaképességekkel lehet csak minden egyes új kilowattóra napelemes terhelést létesíteni, 

így csak akkor lehetne megduplázni az arányt, ha a Tisza szakértői megoldanák, hogy este is süssön a nap.

„Ha két energetikai vonatkozású ígéret nem tűnik kivitelezhetőnek, akkor gyanítom, hogy a harmadik, a légszennyezettségről szóló sem lesz az” – vélekedett. Mint fogalmazott, az ördög a részletekben rejlik. Így amíg valaki nem mutatja be, hogy mindezt hogyan érik el úgy, hogy ne essen vissza drasztikusan az ipari termelés, addig nem kell komolyan venni. 

 

Miből fedezné a Tisza a tervét?

Tóth Máté tájékoztatott: Nyugat-Európában hasonló célok miatt karbonadóval terhelik a cégeket, amely végső soron a fogyasztókon csapódik le. Részben ez az oka annak, hogy Nyugat-Európában nyolcszor annyiba kerül a termelés egy átlagos cégnek, mint bárhol máshol a világon.

Honnan lenne minderre forrás Magyarországon? Csak nem a progresszív szja-adózásból? 

– tette fel a kérdést az energiajogász. Tóth Máté szerint csupán arról van szó, hogy kampányüzemmódba kapcsolt a Tisza. A párt vezetése pedig úgy gondolja, az ellenzéki oldalról bármit be tudnak kiabálni a politikai pályára következmények nélkül.

„Ez a magatartás számomra egy dolgot jelent: hogy a Tisza nem egy kormányzóképes erő”

– fogalmazott. Tóth Máté szerint ezen állításokkal a Tisza Brüsszel fülének akar kedvezni. Azt a felelőtlen uniós klímapolitikát akarja átvenni, amelynek jelenleg a német ipar és az európai versenyképesség a legnagyobb elszenvedője.

 

Mit mond a Tisza?

A Magyar Nemzet kérdéseket küldött Magyar Péterék sajtóosztályára. Arra voltunk kíváncsiak, hogy

  • Milyen intézkedéseket takarnak ezek a programok? Az intézkedéscsomag érintené a régebbi dízelautókat, -buszokat?
  • A fafűtéses háztartásoknak kell-e valamire készülniük?
  • Milyen forrásból fedeznék az intézkedéseket?

Cikkünk megjelenéséig nem kaptunk választ, amint ez változik, frissítjük az írást.

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Polyák Attila)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Sümeghi Lóránt
Donald Trump

Magyarország Amerikában is igazodási pont lett

Sümeghi Lóránt

Orbán Viktor politikai lényeglátását és teljesítményét egyre többen ismerik el a tengerentúlon.

