Most baleset van, ősszel burkolatcsere lesz az M7-esen

Érdemes tájékozódni indulás előtt, az érintett útszakaszon torlódások alakulhatnak ki.

Magyar Nemzet
2025. 08. 29. 11:24
Dugó az autópályán (Fotó: 24 óra/Flajsz Péter)
Összeütközött egy autó és egy kisteherautó az M7-es autópálya Budapest felé vezető oldalán Budaörs közelében a 12. kilométernél, ezért torlódásra kell készülni – közölte a katasztrófavédelem péntek délelőtt.

Silenen, 2019. április 19. Több kilométerre feltorlódott kocsisor a Gotthard-alagút északi bejárata előtt, a svájci Silenennél 2019. április 19-én. A húsvétra vakációzni indulók áradata miatt 14 kilométeres dugó alakult ki az Olaszországba vezető autópályán nagypéntek reggelén, olykor akár két és fél órás várakozásra is kényszerítve az utazókat. MTI/EPA/KEYSTONE/Alexandra Wey
A felvétel illusztráció (Fotó: MTI/EPA/KEYSTONE/Alexandra Wey)

A kisteherautó az oldalára borult, a padokból álló rakománya az úttestre esett; a műszaki mentést végző törökbálinti hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket, és megszüntették az olajfolyást. 

Az érintett sztrádaszakaszon a négyből három sávot lezártak, nagy a torlódás.

Arról pedig már az MKIF Zrt. számolt be, hogy a felújítási munkák nyári felfüggesztése után ősszel újraindulnak a nagy felületű burkolatcserék az M7-es autópályán.

Szeptember elsején a reggeli csúcs, illetve az évnyitók után, a Székesfehérvár–Budapest közötti szakaszon tíz óra után több helyen is megkezdődik a terelések kiépítése a sztrádán.

Az M7-es autópálya az M0-s autóút, valamint Balatonvilágos közötti szakaszán a Budapest felé vezető oldalon forgalomterelésekre kell készülni szeptember 1-jétől a 17-es és a 29-es kilométer, a 42-es és a 46-os kilométer, az 50-es és a 65-ös kilométer, valamint a 74-es és a 76-os kilométer között.

A felújítással érintett szakaszokon a használható sávok száma a legtöbb helyen nem változik, azaz a kapacitás nem csökken. 

A munkavégzés ideje alatt a Balaton irányába és a főváros felé vezető oldalon, Balatonvilágos és Székesfehérvár között is mindenhol két-két sávon haladhat a forgalom.

A Székesfehérvár és Budapest közötti három sávos szakaszon – ahol a munkálatok engedik –, továbbra is három sávot biztosítanak.

Közölték azt is, hogy az őszi felújítási munkálatok később érintenek majd pihenőket és csomópontokat is, melyekről honlapjukon, közösségi médiafelületeiken és az Útinformon keresztül, az eddigi gyakorlat szerint előre és időben tájékoztatják az utazókat.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: 24 óra/Flajsz Péter)

