Nem éri meg másodállást vállalni, a Tisza-csomag nagyobb terhet ró a nehéz helyzetben élőkre

A jelenlegi adórendszerhez képest a Tisza Párt által tervezett adórendszerben annak a munkavállalónak, aki két állásban is dolgozik, azaz napi 12–16 órát is akár, a többkulcsos rendszer legalább 12–15 ezer forintos nettó fizetéscsökkenést okozna.

2025. 08. 31. 10:08
A Tisza Párt többkulcsos adórendszere azokkal lenne a legigazságtalanabb, akik főállásuk mellett kénytelenek másodállásban dolgozni – mutatott rá a Mandiner, kiemelve, hogy a Tisza-csomag alapján már az így megszerezhető kereset után is többet kellene adózni, mint ma, ez pedig legalább tízezer forintos havi bércsökkenéssel járna.

Mint arról a Magyar Nemzeten beszámoltunk, noha Magyar Péter azt állítja, hogy a Tisza Párt kormányra kerülése esetén jövőre adót csökkentene, 

a korábban kiszivárgott, súlyos adóemelésekről szóló dokumentumok és szakértői vélemények mást bizonyítanak:

  • Dálnoki Áron, a párt gazdasági kabinetjének koordinátora a kérdésre, hogy fontolgatják-e a jelenlegi egykulcsos, 15 százalékos személyi jövedelemadó megváltoztatását, többkulcsos rendszer bevezetését, azt mondta, figyeljük Magyar Péter erről szóló kommunikációját, a konkrét terveket pedig majd később hozzák nyilvánosságra. Vagyis Dálnoki csak a feljegyzés létét tagadta, de nem cáfolta kategorikusan az szja emelésére vonatkozó terveket.
  • A Tiszával szorosan együtt dolgozó Petschnig Mária Zita közgazdász pedig már márciusban megmondta: aki áfát akar csökkenteni, az egyúttal adót akar emelni. Petschnig emellett elhibázott lépésnek tartotta az egykulcsos adó bevezetését, és 2010 után is folyamatosan a megszorítások bevezetése mellett érvelt. Az egyik Tisza-sziget márciusi rendezvényén pedig ironizálva bírálta az édesanyák szja-mentességét, és általánosságban is kritizálta az adómentességet megadó intézkedést.
  • Bojár Gábor, a Tisza anyagi támogatója, aki rendszeresen felszólal a párt mellett a nyilvánosságban, tavasszal szintén arról beszélt, hogy magasabb kulcsos szja kellene. 

A Tisza-csomag azokat is sújtaná, akik többet dolgoznak

A Tisza Párt körüli szakértők által elképzelt adórendszerben a jelenlegi, 15 százalékos adózás 416 666 forint bruttó keresetig alkalmazható, minden további megszerzett adóköteles bevétel már a 22 százalékos új adókulcs alá tartozna.

 Vagyis abban az esetben is tízezres nagyságrendű nettó fizetéscsökkenést jelentene az adórendszer átalakítása, ha az adott munkavállaló kénytelen a főállása mellé másodállást is vállalni.

A Mandiner rámutatott, ha például egy teljes munkaidős alkalmazott a garantált bérminimum összegét kapja, azaz 

  • jövőre akár 390 forint körüli bruttó fizetést is – juttatások és bónuszok nélkül,
  • és mellette egy nem teljes munkaidős, minimálbéres állásban is dolgozik, például bruttó 200 ezer forint fizetésért, 

már ekkor is többet kellene adóznia, mint most.

A jelenlegi adórendszerhez képest a Tisza Párt által tervezett adórendszerben annak a munkavállalónak, aki két állásban is dolgozik, azaz napi 12-16 órát is akár, a többkulcsos rendszer legalább 12-15 ezer forintos nettó fizetéscsökkenést okozna.

A Tisza-csomagról szóló tervek kiszivárgását követően Magyar Péter és a pártja azzal próbálja magát kimenteni, hogy a tervük valójába adócsökkentésről szól, ám ezt adójóváírás formájában tennék. 

Ám az adójóváírás az eddig kiszivárgott elképzelésekkel összhangban szintén a 2010 előtti baloldali kormányok által alkalmazott adókedvezmény volt. 

Ennek mértéke egyébként a legkisebb keresetűeknek havi legfeljebb 20 ezer forint nettó emelést jelentene. A progresszív adórendszer ráadásul számos visszaélés melegágya, így a zsebbe fizetés és a feketén foglalkoztatás aránya újra emelkedne, főleg az adójóváírás miatt. A bérek emelkedése pedig jóval visszafogottabb lenne.

 

Felhévizy Félix
