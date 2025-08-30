Petschnig Mária ZitaTarr ZoltánTisza-csomagcsalád

Magyar Péter ígérete a kilencszázalékos szja-ról néhány hónap alatt gyurcsányi mélységekbe zuhant

A Tisza Párt elnöke már nem tagad, most kétkulcsos adórendszerről beszél.

Munkatársunktól
2025. 08. 30. 17:01
Amíg áprilisban Magyar Péter még hangzatos posztokat közölt a Facebook-oldalán a Nemzet hangja elnevezésű konzultáció eredményeiről, és azzal hitegette híveit, hogy amennyiben elfoglalhatná a miniszterelnöki széket, a jelenlegi 15 százalékos szja helyett egységes 9 százalékos szja lesz, igencsak nagyot fordultak az elképzelései a pártelnöknek.

Kiderült, hogy valójában a Tisza Párt progresszív adóemelésre készül, és gazdasági munkacsoportja már el is kezdte az adórendszer átalakításáról szóló tervek kidolgozását.

 

Magyar Péter tavasszal még csekélyebb szja-val hitegette híveit (Forrás: Facebook)

Kedvezőbb adózás helyett ismét gyurcsányi mélység várna ránk

Mint arról beszámoltunk, néhány napja került nyilvánosságra a Tisza Pártnak készült belső feljegyzés, amely szerint Magyar Péter a háromkulcsos progresszív jövedelemadó bevezetését tervezi. Magyar Péter és csapata a dokumentum kiszivárgását követően azonnal heves tagadásba kezdett, a Tisza Párt szakértője lebuktatta.  Dálnoki Áron, a párt gazdasági kabinet koordinátora  lapunk kérdésére, hogy fontolgatják-e a jelenlegi egykulcsos 15 százalékos személyi jövedelemadó megváltoztatását, többkulcsos rendszer bevezetését, azt mondta, figyeljük Magyar Péter erről szóló kommunikációját, a konkrét terveket pedig majd később hozzák nyilvánosságra. vagyis Dálnoki csak a feljegyzés létét tagadta, de nem cáfolta kategorikusan az szja emelésére vonatkozó terveket.

Magyar Péter Gyurcsány-korszakról szőtt álmai rémálommá tennék a magyarok életét (Forrás: Facebook)

Magyarországon jelentős adóreform lépett életbe 2011. január 1-jén: a korábbi progresszív, többkulcsos személyi jövedelemadót egy egységes, 16 százalékos adókulcs váltotta fel. 

A második Orbán-kormány célja ezzel az volt, hogy egyszerűbbé és átláthatóbbá tegye az adórendszert, valamint olyan ösztönzőket teremtsen, amelyek a munkavállalás és a vállalkozás felé mozdítják a gazdasági szereplőket. 

Sebestyén Géza, a Mathias Corvinus Collegium (MCC) Gazdaságpolitikai Műhelyének vezetője a Magyar Nemzetnek arról beszélt, az egykulcsos adó bevezetésének egyik leglátványosabb eredménye a munkaerőpiac élénkülése volt. Az alacsonyabb adókulcs a nettó bérek növekedéséhez vezetett, ami különösen a közepes és magas jövedelmű rétegek esetében ösztönözte a munkavállalást. Ezzel párhuzamosan csökkent a külföldi munkavállalás csábítása a magasabban képzett munkaerő számára, és több szakember döntött úgy, hogy Magyarországon épít karriert.

A többkulcsos adó visszahozásával a fenti pozitív eredményeket kockáztatnánk:

  • gyengülnének a munkavállalás ösztönzői,
  • szűkülne a munkaerőpiac,
  • növekedne a feketegazdaság,
  • csökkenne a családok rendelkezésre álló jövedelme
  • és különösen a jól képzett és jól fizetett munkaerő esetében megindulna a kivándorlás külföldre.

Magyar Péter ezt szeretné eltörölni.

Noha az elmúlt néhány napban a Tisza Párt minden erővel tagadni próbálta a progresszív adórendszerről szóló terveit, valójában számos, a Tiszát támogató közéleti szereplő – szakértő és vállalkozó – mondta ki egyértelműen a közelmúltban, hogy vissza kellene térni az egyébként rossz emlékű balliberális adópolitikához, amit a 2010 előtti Gyurcsány-kormányok folytattak.

A Tiszával szorosan együtt dolgozó Petschnig Mária Zita közgazdász például már márciusban megmondta: aki áfát akar csökkenteni, az egyúttal adót akar emelni.

Petschnig emellett elhibázott lépésnek tartotta az egykulcsos adó bevezetését, és 2010 után is folyamatosan a megszorítások bevezetése mellett érvelt. Az egyik Tisza-sziget márciusi rendezvényén pedig ironizálva bírálta az édesanyák szja-mentességét, és általánosságban is kritizálta az adómentességet megadó intézkedést.

„A kétgyerekeseknek annak ellenére, hogy így beosztották, hát ezt már végleg nem értem, hogy még negyven alatt, mert ugye negyven alatt, úgyhogy százhúszezren vannak, de hogy miért kell egy ötven fölöttinek adni? Mert az már biztos, hogy nem képes a demográfiai helyzet javítására” – mondta Petschnig gúnyosan.

Bojár Gábor, a Tisza anyagi támogatója, aki rendszeresen felszólal a párt mellett a nyilvánosságban, tavasszal szintén arról beszélt, hogy magasabb kulcsos szja kellene. 

A Graphisoft egykori alapítója a Klasszis Médiának adott márciusi interjúban azt mondta:

„Hát például én is azt hiszem, nem vagyok egyedül. Nem érzem úgy, hogy a személy jövedelemadót le kéne szállítani. Szóval a tizenöt százalék is olyan, hogy nem egy magas személyi jövedelemadó, és szüksége van az államnak bevételekre […] Nem hiszem, hogy abból lehet ennyit engedni. Sőt, én azt is normálisnak tartanám, amint azt nagyon sokszor elmondtam, hogy magasabb jövedelmekre meg lehet engedni magasabb kulcsot is. Akinek több a bevétele, magasabb szinten keres, annak a társadalmi felelősségvállalása is nagyobb kell hogy legyen” – fejtette ki álláspontját, majd arra is kitért, annak ellenére, hogy mindig az SZDSZ-nek volt a támogatója, nem értett egyet akkor sem az SZDSZ által felvállalt egykulcsos jövedelemadóval. 

 Úgy éreztem, hogy aki többet keres, az abból nagyobb hányadot is meg tud engedni

– vélekedett a Tisza Párt kulcsfigurája.

 

Már Magyar Péter sem tagadja, valóban többkulcsos adót vezetne be

Noha Magyar Péter továbbra is tagadja a kiszivárgott adóemelési terveit, a Tisza Párt elnöke közösségi oldalán tette közzé pártja adópolitikai munkacsoportjának javaslatait. 

Ebben elismeri, hogy valóban többkulcsos adót vezetne be, mi több, a gazdagabbakra vagyonadót is kivetne, azt azonban továbbra is tagadja, hogy emelné az szja-t. 

Magyar Péter többkulcsos adót vezetne be, a tavaszi ígéreteinek már nyoma sincs (Forrás: Facebook)

„Az átlagbér felett keresőknek marad a 15 százalékos személyijövedelmadó-kulcs, a Tisza semmilyen munkát terhelő adót nem fog emelni” – mondta Magyar Péter.

A Tisza Párt EP-képviselője ugyanakkor nemrég még arról beszélt, hogy a választás előtt sok mindenről nem szabad beszélni, mert abba belebukhat a Tisza. Tarr Zoltán úgy fogalmazott: választást kell nyerni, és utána mindent lehet. „Nem lehet erről beszélgetni, és számtalan olyan dolog van, amiről nem lehet beszélgetni, ezért mondjuk azt nagyon határozottan, hogy nagyon sok mindent lehet, meg kellene… választást kell nyerni, és utána mindent lehet” – mondta.

A Fidesz frakcióvezetője szerint Magyar Péter mindent megtesz, hogy a választásokig elhallgassa: a Tisza Párt adóemelési terve a 2026-os adózási évre vonatkoztatva (a bérek emelkedése miatt) 2,8 millió munkavállalót érintene, azaz a dolgozó magyarok 60 százalékát, már 400 ezer forintos fizetés felett. 

Ez az, amit minden dolgozó magyar embernek joga van tudni! Ez az, amit a tiszások el akartak hallgatni a választásokig!

figyelmeztetett Kocsis Máté.

Borítókép: Magyar Péter (Forrás: Facebook)

A Magyar Nemzet közéleti napilap

