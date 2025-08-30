Magyar Péter ígérete a kilencszázalékos szja-ról néhány hónap alatt gyurcsányi mélységekbe zuhant

Amíg áprilisban Magyar Péter még hangzatos posztokat közölt a Facebook-oldalán a Nemzet hangja elnevezésű konzultáció eredményeiről, és azzal hitegette híveit, hogy amennyiben elfoglalhatná a miniszterelnöki széket, a jelenlegi 15 százalékos szja helyett egységes 9 százalékos szja lesz, igencsak nagyot fordultak az elképzelései a pártelnöknek.

Kiderült, hogy valójában a Tisza Párt progresszív adóemelésre készül, és gazdasági munkacsoportja már el is kezdte az adórendszer átalakításáról szóló tervek kidolgozását.

Magyar Péter tavasszal még csekélyebb szja-val hitegette híveit (Forrás: Facebook)

Kedvezőbb adózás helyett ismét gyurcsányi mélység várna ránk

Mint arról beszámoltunk, néhány napja került nyilvánosságra a Tisza Pártnak készült belső feljegyzés, amely szerint Magyar Péter a háromkulcsos progresszív jövedelemadó bevezetését tervezi. Magyar Péter és csapata a dokumentum kiszivárgását követően azonnal heves tagadásba kezdett, a Tisza Párt szakértője lebuktatta. Dálnoki Áron, a párt gazdasági kabinet koordinátora lapunk kérdésére, hogy fontolgatják-e a jelenlegi egykulcsos 15 százalékos személyi jövedelemadó megváltoztatását, többkulcsos rendszer bevezetését, azt mondta, figyeljük Magyar Péter erről szóló kommunikációját, a konkrét terveket pedig majd később hozzák nyilvánosságra. vagyis Dálnoki csak a feljegyzés létét tagadta, de nem cáfolta kategorikusan az szja emelésére vonatkozó terveket.

Magyar Péter Gyurcsány-korszakról szőtt álmai rémálommá tennék a magyarok életét (Forrás: Facebook)

Magyarországon jelentős adóreform lépett életbe 2011. január 1-jén: a korábbi progresszív, többkulcsos személyi jövedelemadót egy egységes, 16 százalékos adókulcs váltotta fel.

A második Orbán-kormány célja ezzel az volt, hogy egyszerűbbé és átláthatóbbá tegye az adórendszert, valamint olyan ösztönzőket teremtsen, amelyek a munkavállalás és a vállalkozás felé mozdítják a gazdasági szereplőket.

Sebestyén Géza, a Mathias Corvinus Collegium (MCC) Gazdaságpolitikai Műhelyének vezetője a Magyar Nemzetnek arról beszélt, az egykulcsos adó bevezetésének egyik leglátványosabb eredménye a munkaerőpiac élénkülése volt. Az alacsonyabb adókulcs a nettó bérek növekedéséhez vezetett, ami különösen a közepes és magas jövedelmű rétegek esetében ösztönözte a munkavállalást. Ezzel párhuzamosan csökkent a külföldi munkavállalás csábítása a magasabban képzett munkaerő számára, és több szakember döntött úgy, hogy Magyarországon épít karriert.