Az eset augusztus közepén történt. A férfiaknak az alacsony vízállás miatt nem sikerült halat fogniuk, így „közös erővel eltávolították a zsilip rácsát, és az egész tavat leeresztették”.
Nem haraptak a halak, ezért egy egész tavat leeresztettek Somogyban
Nem volt kapásuk, ezért a gyanú szerint a tó vizének leeresztésével jutott halhoz öt horgász Kálmáncsa közelében, büntetőeljárás indult ellenük – tájékoztatott a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság a rendőrség honlapján csütörtökön.
Az iszapban talált halak közül hazavittek, amennyit elbírtak, a többit hagyták elpusztulni, ezzel ötmillió forint kárt okoztak.
A rendőrök azonosították, augusztus 27-én elfogták, majd előállították az istvándi illetőségű feltételezett elkövetőket, és állatkínzás, valamint lopás elkövetése miatt kihallgatták őket.
