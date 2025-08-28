rendőrségSomogybanhorgászgyanú

Nem haraptak a halak, ezért egy egész tavat leeresztettek Somogyban

Nem volt kapásuk, ezért a gyanú szerint a tó vizének leeresztésével jutott halhoz öt horgász Kálmáncsa közelében, büntetőeljárás indult ellenük – tájékoztatott a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság a rendőrség honlapján csütörtökön.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 08. 28. 17:20
illusztráció Fotó: Meskó Zoltán Forrás: MTI
Az eset augusztus közepén történt. A férfiaknak az alacsony vízállás miatt nem sikerült halat fogniuk, így „közös erővel eltávolították a zsilip rácsát, és az egész tavat leeresztették”.

Az iszapban talált halak közül hazavittek, amennyit elbírtak, a többit hagyták elpusztulni, ezzel ötmillió forint kárt okoztak.

A rendőrök azonosították, augusztus 27-én elfogták, majd előállították az istvándi illetőségű feltételezett elkövetőket, és állatkínzás, valamint lopás elkövetése miatt kihallgatták őket.

 

