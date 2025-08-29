BelügyminisztériumLépj Gyermekvédelmi Otthonteremtési ProgramOtthon Start ProgramOrbán-kormányFülöp Attila

Újabb lakásokra lehet pályázni a Lépj! gyermekvédelmi otthonteremtési program keretében

A gyermekvédelemből kikerülő fiatalok is pályázhatnak önálló otthonra – jelentette be a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára.

Forrás: MTI2025. 08. 29. 20:48
Fülöp Attila, a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára (j3) a gyermekvédelemből kikerülő fiatalok számára meghirdetett Lépj! Gyermekvédelmi Otthonteremtési Program újabb pályázatainak bejelentésén Móron, az előző körben nyertes fiatalok lakásán 2025. augusztus 29-én. Mellette Farkasdi Zsófia (b2) és Molnár Attila (b3), a lakás bérlői, Lutár Balázs Ádám (b) és Major Gábor (j), az MR Közösségi Lakásalap ügyvezetője, és Törő Gábor fideszes országgyűlési képviselő (j2). (Fotó
Fülöp Attila elmondta, a kormány kiemelt célja, hogy az önálló lakás lehetősége elérhető legyen a fiatalok számára, ezért indul el az Otthon start program.

Mór, 2025. augusztus 29. Fülöp Attila, a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára a gyermekvédelemből kikerülő fiatalok számára meghirdetett Lépj! Gyermekvédelmi Otthonteremtési Program újabb pályázatainak bejelentésén Móron, az előző körben nyertes fiatalok, Farkasdi Zsófia (b) és Molnár Attila (j), a lakás bérlői lakásán 2025. augusztus 29-én. MTI/Szigetváry Zsolt
Fülöp Attila, a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára a gyermekvédelemből kikerülő fiatalok számára meghirdetett Lépj! gyermekvédelmi otthonteremtési program újabb pályázatainak bejelentésén Móron, az előző körben nyertes fiatalok, Farkasdi Zsófia (b) és Molnár Attila (j), a lakás bérlői lakásán 2025. augusztus 29-én
Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

A Lépj! otthonteremtési program azonban a gyermekvédelemből kikerülő fiatalok számára nyújt segítséget az önálló lakáshoz jutáshoz – tette hozzá.

Az államtitkár kiemelte: 

a program idei célja, hogy száz lakást juttassanak rászoruló fiataloknak, ebből 41 lakásba már beköltözhettek. 

Most újabb pályázatot hirdettek, az ország 42 településén 59 lakásra lehet pályázni. Indulni azoknak lehet, akik legalább két évet a gyermekvédelemben éltek, önálló jövedelemmel rendelkeznek, még nincs saját lakásuk és adótartozásuk sincs. A lakások bérleti díja tízezer forint – ismertette.

Fülöp Attila hangsúlyozta: ezzel a programmal kívánják biztosítani a gyermekvédelemből kikerülő fiatalok biztonságos, kiszámítható és olcsó lakhatási lehetőségét. A pályázatokat szeptember 29-ig várják a MR Közösségi Lakásalap Nfkt. oldalán.

Borítókép: Fülöp Attila, a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára (j3) a gyermekvédelemből kikerülő fiatalok számára meghirdetett Lépj! gyermekvédelmi otthonteremtési program újabb pályázatainak bejelentésén Móron, az előző körben nyertes fiatalok lakásán 2025. augusztus 29-én. Mellette Farkasdi Zsófia (b2) és Molnár Attila (b3), a lakás bérlői, Lutár Balázs Ádám (b) és Major Gábor (j), az MR Közösségi Lakásalap ügyvezetője, és Törő Gábor fideszes országgyűlési képviselő (j2) (Fotó: MTI / Szigetváry Zsolt)

 

