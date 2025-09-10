Horn GáborTisza PártMagyar Péter

A baloldalról már megint az édesanyák pénzét akarják elvenni

Nem a Republikon Intézet vezetője az egyetlen a baloldalon, akinek szúrja a szemét az édesanyák szja-mentessége.

Magyar Nemzet
Forrás: Mandiner2025. 09. 10. 20:00
Fotó: MTI/Máthé Zoltán
Horn Gábor „rendkívül veszélyesnek” látja a kormány „osztogatását”. A Republikon Intézet vezetője példaként a két- vagy többgyermekes édesanyák szja-mentességét említette a KlikkTV Egyenleg című műsorában, ahol Korózs Lajossal, az MSZP elnökhelyettesével vendégeskedett – hívta fel a figyelmet a Mandiner

Tihany, 2025. augusztus 30. Horn Gábor, a Republikon Alapítvány kuratóriumának elnöke a Mit kíván a magyar nemzet? - A 2026-os választás tétje címmel rendezett vitán a tihanyi Tranzit fesztiválon 2025. augusztus 30-án. MTI/Máthé Zoltán
Fotó: MTI/Máthé Zoltán

Az egykori SZDSZ-es államtitkár úgy fogalmazott, hogy „döbbenetes pénzek áramlanak ki” hosszú távon. Itt a fix 3 százalékos otthonteremtési hitelt említette, amelyet véleménye szerint a fiatalok nem tudnak majd felvenni, míg az idősebb korosztály tagjai vissza fognak élni a lehetőséggel, mert ők ki tudják majd használni azt. Ezek után Horn Gábor az szja-mentességet vette célkeresztbe: „Lehet jópofáskodni, lehet gesztusokat gyakorolni. Lehet azt mondani, hogy a kétgyermekes családanya nem fizet személyi jövedelemadót, még ha hárommillió forint a jövedelme (…) és akkor sem, ha 180 ezer forint adózott minimálbéren tengeti az életét, ami minimális megtakarítás neki”.

A közvélemény-kutató úgy vélekedett, hogy ezek a lépések igazságtalanok, és lehet ilyen gesztusokat tenni, de úgy gondolja,

ebbe belerokkan ez a szerencsétlen ország.

– Ilyen felelőtlenséget azok szoktak elkövetni, akik biztosak abban, hogy ez biztos nem fog menni – jelentette ki Horn Gábor.

Magyar Péter tanácsadója is az édesanyák pénzének elvétele mellett kardoskodik

A baloldali megmondóemberek körében nem meglepő, hogy nem értenek egyet a kormány azon intézkedéseivel, amelyek révén a magyar emberek zsebében több pénz marad. Sőt sokan azon az állásponton vannak, hogy még több pénzt kellene elvenni a magyar családoktól, mindezt pedig úgy érnék el, hogy a jelenlegi egykulcsos adót megszüntetnék, és a helyére többkulcsos – progresszív – adórendszert vezetnének be.

Az erre irányuló tervek már készen is vannak a baloldal legerősebb pártjánál, a Tisza Pártnál. Ismert, hogy Magyar Péter pártja, amennyiben hatalomra kerülne, bevezetné a Tisza-adót, hogy a jelenleg egyre jobban bővülő középosztály növekedése megálljon vagy adott esetben zsugorodjon. A Tisza Párt azonban még biztosan rendelkezik tervekkel a magyar emberek életszínvonalának rombolására, azonban ezekről nem beszél, hiszen – ahogy Tarr Zoltán is megmondta – akkor megbuknának.

A jelenlegi, magyar családokat és embereket támogató adórendszer ellen Horn Gáboron kívül Magyar Péter tanácsadója, Petschnig Mária Zita közgazdász is felszólalt már korábban. A Tisza Párt elnökének embere még a tavasszal azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy 

egy Tisza-szigetes rendezvényen bírálta az édesanyák szja-mentességét, és általánosságban is kritizálta az adómentességet megadó intézkedést.

„Az már biztos, hogy nem képes a demográfiai helyzet javítására” – fogalmazott Magyar Péter szakértője az intézkedéssel kapcsolatban.

Petschnig Mária Zita neve már évtizedek óta ismert a baloldalon, a sajtóban többször is úgy hivatkoztak rá, mint megszorításpárti közgazdászra. Ez az elnevezés azután ragadt rá többek között, hogy elhibázott lépésnek tartotta az egykulcsos adó bevezetését, és 2010 után is folyamatosan a megszorító intézkedések bevezetése mellett érvelt.

Ezek után nem lehet meglepő, hogy Magyar Péter éppen azt az embert választotta meg új alelnökének, aki szerint a Bokros-csomag megmentette Magyarországot.

Borítókép: Horn Gábor (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Bayer Zsolt
idezojelektömeg

Felelősséggel vállalt lét

Bayer Zsolt avatarja

Száz év telt el, Istenem, s hová jutottunk azóta…

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

