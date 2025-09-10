A baloldalról már megint az édesanyák pénzét akarják elvenni

Horn Gábor „rendkívül veszélyesnek” látja a kormány „osztogatását”. A Republikon Intézet vezetője példaként a két- vagy többgyermekes édesanyák szja-mentességét említette a KlikkTV Egyenleg című műsorában, ahol Korózs Lajossal, az MSZP elnökhelyettesével vendégeskedett – hívta fel a figyelmet a Mandiner.

Fotó: MTI/Máthé Zoltán

Az egykori SZDSZ-es államtitkár úgy fogalmazott, hogy „döbbenetes pénzek áramlanak ki” hosszú távon. Itt a fix 3 százalékos otthonteremtési hitelt említette, amelyet véleménye szerint a fiatalok nem tudnak majd felvenni, míg az idősebb korosztály tagjai vissza fognak élni a lehetőséggel, mert ők ki tudják majd használni azt. Ezek után Horn Gábor az szja-mentességet vette célkeresztbe: „Lehet jópofáskodni, lehet gesztusokat gyakorolni. Lehet azt mondani, hogy a kétgyermekes családanya nem fizet személyi jövedelemadót, még ha hárommillió forint a jövedelme (…) és akkor sem, ha 180 ezer forint adózott minimálbéren tengeti az életét, ami minimális megtakarítás neki”.

A közvélemény-kutató úgy vélekedett, hogy ezek a lépések igazságtalanok, és lehet ilyen gesztusokat tenni, de úgy gondolja,

ebbe belerokkan ez a szerencsétlen ország.

– Ilyen felelőtlenséget azok szoktak elkövetni, akik biztosak abban, hogy ez biztos nem fog menni – jelentette ki Horn Gábor.

Magyar Péter tanácsadója is az édesanyák pénzének elvétele mellett kardoskodik

A baloldali megmondóemberek körében nem meglepő, hogy nem értenek egyet a kormány azon intézkedéseivel, amelyek révén a magyar emberek zsebében több pénz marad. Sőt sokan azon az állásponton vannak, hogy még több pénzt kellene elvenni a magyar családoktól, mindezt pedig úgy érnék el, hogy a jelenlegi egykulcsos adót megszüntetnék, és a helyére többkulcsos – progresszív – adórendszert vezetnének be.

Az erre irányuló tervek már készen is vannak a baloldal legerősebb pártjánál, a Tisza Pártnál. Ismert, hogy Magyar Péter pártja, amennyiben hatalomra kerülne, bevezetné a Tisza-adót, hogy a jelenleg egyre jobban bővülő középosztály növekedése megálljon vagy adott esetben zsugorodjon. A Tisza Párt azonban még biztosan rendelkezik tervekkel a magyar emberek életszínvonalának rombolására, azonban ezekről nem beszél, hiszen – ahogy Tarr Zoltán is megmondta – akkor megbuknának.